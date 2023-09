Une nouvelle étude montre que la trigonelline présente dans le café peut améliorer la mémoire et l'apprentissage

By

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Tsukuba a révélé que la trigonelline (TG), un composé présent dans le café, les graines de fenugrec et le radis, peut améliorer la mémoire et l'apprentissage spatial chez la souris. L'étude a utilisé une approche intégrée, combinant des perspectives de biologie cognitive et moléculaire pour explorer les effets de la TG sur le déclin cognitif lié à l'âge.

Les chercheurs ont administré du TG par voie orale à des souris 8 (SAMP8) à sénescence accélérée pendant 30 jours. Les souris ont ensuite été soumises au test du labyrinthe aquatique Morris pour évaluer leurs performances d’apprentissage spatial et de mémoire. Les résultats ont montré une amélioration significative des performances des souris traitées au TG par rapport au groupe témoin.

Pour comprendre les mécanismes moléculaires sous-jacents, les chercheurs ont mené une analyse transcriptomique du génome entier de l’hippocampe. Ils ont découvert que TG modulait les voies de signalisation liées au développement du système nerveux, à la fonction mitochondriale, à la synthèse d'ATP, à l'inflammation, à l'autophagie et à la libération de neurotransmetteurs.

En outre, l’étude a révélé que TG était capable de supprimer la neuroinflammation en inhibant l’activation du facteur de transcription NF-κB via le facteur de signalisation Traf6. Cela suggère que TG a le potentiel de prévenir et d’atténuer le déclin cognitif lié à l’âge en améliorant l’apprentissage spatial et la mémoire.

La recherche de composés naturels capables d’améliorer la fonction cognitive chez les personnes vieillissantes a suscité une attention considérable ces dernières années. Cette étude contribue à cette priorité de recherche en mettant en évidence le potentiel du TG en tant que composé fonctionnel capable d'améliorer le déclin cognitif lié à l'âge.

En conclusion, les résultats de cette étude démontrent les effets positifs de la trigonelline sur l’amélioration de la mémoire et de l’apprentissage spatial. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer tout le potentiel de la TG en tant qu'agent thérapeutique contre le déclin cognitif lié à l'âge.

Source : GeroScience – « Preuves transcriptomiques et biochimiques de la trigonelline améliorant l’apprentissage et le déclin de la mémoire dans le modèle SAMP8 (senescence-accelerated mouse sujetne 8) en supprimant les cytokines proinflammatoires et en augmentant la libération de neurotransmetteurs. »