Les couples d’oiseaux de mer ayant des personnalités similaires sont de meilleurs parents, selon une étude

Une étude récente menée par l’Université de Liverpool suggère que les couples d’oiseaux marins ayant des personnalités similaires ont tendance à être de meilleurs parents. L'étude a également révélé que la compatibilité des personnalités joue un rôle important dans la longévité des relations des couples.

Les chercheurs se sont concentrés sur les habitudes de reproduction des couples de mouettes tridactyles et ont observé que les couples ayant des personnalités identiques étaient moins susceptibles de perdre leurs poussins. Cet événement est connu pour inciter les oiseaux monogames à rechercher de nouveaux partenaires. L'étude s'est déroulée à Svalbard, située dans le cercle polaire arctique, et visait à analyser l'impact de la compatibilité de personnalité sur les capacités parentales et la stabilité des liens de couple.

Pour évaluer la personnalité des oiseaux, les chercheurs leur ont présenté un jouet pingouin en plastique bleu pour mesurer leur niveau d'audace. Après avoir analysé leurs réactions, l'équipe a comparé les personnalités des oiseaux en couple et a relié ces résultats à leurs taux de réussite parentale et à leur probabilité de séparation.

L’étude a révélé que de plus grandes différences de personnalité étaient associées à un risque plus élevé de perte de poussins, ce qui, à son tour, augmentait la probabilité de rupture des couples. Ceci est particulièrement important étant donné l'environnement de reproduction des mouettes tridactyles, où la monoparentalité est un défi en raison de tâches telles que la recherche de nourriture et la sauvegarde du nid qui nécessitent la participation des deux parents.

L'auteur principal, Fionnuala McCully, a expliqué : « Avoir des personnalités similaires au sein des couples permet aux parents de prédire plus facilement le comportement de chacun et de réagir. » Les parents des oiseaux de mer passent de longues périodes séparés lorsqu'ils recherchent de la nourriture, devant donc souvent prendre des décisions sans la présence de leur partenaire. Des personnalités similaires permettent un comportement plus prévisible, permettant des choix éclairés qui profitent aux deux partenaires.

Les mouettes tridactyles sont connues pour leurs relations à long terme, restant souvent avec le même partenaire pendant la majeure partie de leur vie. La décision de « divorcer » est rarement prise, sauf si elle est motivée par des raisons importantes, comme la perte d'un poussin. Cette recherche arrive à un moment critique alors que les effectifs de mouettes tridactyles sont confrontés à un déclin en raison de facteurs tels que le changement climatique et les activités humaines, notamment la surpêche, qui menacent la survie de leurs petits.

Les résultats de l'étude soulignent l'importance de la compatibilité dans les relations avec les animaux et mettent en évidence les défis auxquels la population de mouettes tridactyles, déjà en voie de disparition, pourrait être confrontée à l'avenir. À moins d’un changement significatif dans le comportement humain et d’une réponse aux préoccupations environnementales, même les couples de mouettes tridactyles les plus compatibles pourraient avoir du mal à surmonter ces défis.

La recherche a été publiée dans la revue Ethology.

