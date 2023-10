Les contributions complémentaires du télescope spatial James Webb et du télescope spatial Hubble

Le télescope spatial James Webb (JWST) est souvent salué comme le successeur du télescope spatial Hubble (HST), mais Hubble continue de jouer un rôle crucial dans l'exploration scientifique. Une comparaison des images des deux télescopes du même objet, NGC 5068, démontre leur valeur individuelle et les bénéfices de leur collaboration.

NGC 5068 est une galaxie de champ, ce qui signifie qu'elle n'est pas associée gravitationnellement à un groupe ou à un amas de galaxies. En conséquence, elle conserve sa forme et abrite une population importante d’étoiles et des milliers de régions de formation d’étoiles. La barre centrale de NGC 5068 abrite un trou noir supermassif, dont l'influence gravitationnelle façonne la galaxie et contrôle la dispersion des vitesses des étoiles. Les bras spiraux, alimentés par les ondes de densité, présentent une formation d'étoiles active indiquée par les taches rose vif.

Alors que NGC 5068 semble faible à la vision humaine, Hubble excelle dans la détection d'objets non seulement dans la lumière visible, mais également dans les spectres ultraviolet et proche infrarouge. Cette capacité d’observation multi-longueurs d’onde illustre la force de Hubble, qui ne peut être reproduite par le JWST.

Le JWST surpasse le Hubble en puissance et fonctionne principalement dans le spectre infrarouge. Ses deux principaux instruments d'imagerie, NIRCam (Near-Infrared Camera) et MIRI (Mid-Infrared Instrument), lui permettent d'observer des objets neuf fois plus loin que Hubble. De plus, le JWST possède une gamme de filtres pour affiner davantage ses observations.

NGC 5068 est une cible idéale pour le JWST en raison de sa riche formation d'étoiles et de la présence de gaz qui donne naissance aux étoiles. Les puissantes capacités infrarouges du JWST lui permettent de pénétrer le voile gazeux et d'étudier les processus de formation des étoiles. Son image de NGC 5068 révèle des détails qui ne sont pas aussi visibles dans l'image de Hubble, mettant en valeur la résolution et les capacités supérieures du JWST.

Les deux télescopes ne sont pas en concurrence mais plutôt complémentaires. Ensemble, ils fournissent des images plus complètes et plus détaillées d'objets comme NGC 5068. Cette approche coopérative est démontrée dans le programme d'observation PHANGS (Physics at High Angular resolution in Near GalaxieS), où les images du JWST de 19 régions de formation d'étoiles proches sont combinées avec Le vaste catalogue de Hubble de plus de 10,000 XNUMX régions de formation d'étoiles. Ce programme, ainsi que les contributions d'autres télescopes comme ALMA et le VLT, permettent aux astronomes d'étudier les premiers stades de la formation des étoiles et d'affiner les modèles théoriques.

Le télescope spatial James Webb et le télescope spatial Hubble, bien que distincts par leurs capacités, travaillent en tandem pour faire progresser la recherche astronomique de manière significative. Les atouts et les contributions de chaque télescope se complètent, ce qui permet une compréhension plus approfondie de l'univers.

