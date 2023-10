Un nouvel outil d’édition génétique basé sur CRISPR est prometteur pour le traitement des troubles génétiques

Des chercheurs de l'Université de Tokyo ont développé un nouvel outil d'édition génétique qui pourrait potentiellement révolutionner les traitements des maladies génétiques. L’outil est une version modifiée de l’enzyme AsCas12f, qui ne représente qu’un tiers de la taille de l’enzyme Cas9 couramment utilisée. Cette taille plus petite permet une distribution plus efficace de l'enzyme dans les cellules, améliorant potentiellement l'efficacité de la thérapie génique.

Pour améliorer la capacité d'édition de l'enzyme AsCas12f, l'équipe de recherche a créé des mutations et conçu des variantes de l'enzyme à activité améliorée. Ces variantes ont démontré une capacité d’édition 10 fois supérieure à celle de l’enzyme d’origine. L'AsCas12f conçu a été testé sur des souris et s'avère prometteur pour développer des traitements plus efficaces pour les patients atteints de troubles génétiques.

Les chercheurs ont publié leurs résultats dans la revue Cell, où ils ont conclu que les variantes AsCas12f modifiées pourraient servir de plate-forme minimale d'édition du génome pour la thérapie génique in vivo. La taille compacte de l’enzyme AsCas12f en fait un candidat attrayant pour l’administration via des virus adéno-associés (AAV), couramment utilisés comme porteurs de matériel génétique en thérapie génique. La taille plus petite permet un conditionnement plus efficace de l’enzyme dans des vecteurs AAV.

L’équipe a utilisé une combinaison d’analyse structurelle et de méthodes d’analyse mutationnelle approfondie pour identifier les mutations susceptibles d’améliorer l’efficacité de l’enzyme dans les cellules humaines. Ils ont ensuite utilisé la microscopie électronique cryogénique pour analyser la structure d’AsCas12f et concevoir la nouvelle version de l’enzyme avec une capacité d’édition améliorée.

Les chercheurs ont également noté la possibilité d’utiliser la modélisation informatique ou l’apprentissage automatique dans de futures études pour identifier des combinaisons de mutations encore meilleures en vue d’améliorations supplémentaires. Ils pensent que cette approche pourrait être appliquée à d’autres enzymes Cas, conduisant potentiellement au développement d’enzymes d’édition du génome capables de cibler un large éventail de gènes.

Dans l’ensemble, ce nouvel outil d’édition génétique basé sur CRISPR a le potentiel de faire progresser considérablement le domaine de la thérapie génique et d’améliorer les options de traitement pour les patients atteints de troubles génétiques.

Sources:

– Cell : « Un outil compact d’édition du génome basé sur AsCas12f, dérivé d’une analyse mutationnelle approfondie et d’une analyse structurelle »

– Source de l'image : Hino et coll. 2023 (non inclus)