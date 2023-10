Navigation dans la bibliothèque du siège

Cet article fournit une liste de ressources disponibles à la bibliothèque du siège de la NASA qui peuvent aider les scientifiques et les chercheurs à communiquer leurs travaux au public. Il comprend des livres, des livres électroniques, des revues et des ressources Internet qui couvrent divers aspects de la communication scientifique.

Le but de cette liste est d'aider les employés et sous-traitants de la NASA à trouver du matériel qui peut les aider à communiquer efficacement leurs recherches au grand public. La liste comprend des livres tels que « A Field Guide for Science Writers » de Deborah Blum, Mary Knudsen et Robin Marantz Henig, et « Am I Making Myself Clear ?: A Scientist's Guide to Talking to the Public » de Cornelia Dean. Ces livres fournissent des conseils pratiques et des astuces sur la manière de communiquer efficacement des idées scientifiques complexes à un public non spécialisé.

La liste comprend également des livres électroniques tels que « Auto-promotion pour les introvertis : le guide silencieux pour avancer » de Nancy Ancowitz et « Content Nation : Survivre et prospérer alors que la technologie des médias sociaux change nos vies et notre avenir » de John Blossom. Ces livres électroniques donnent un aperçu de la manière dont les scientifiques peuvent utiliser les médias sociaux et autres plateformes numériques pour promouvoir leurs travaux et interagir avec le public.

En plus des livres et des livres électroniques, la liste comprend des revues telles que le « CAPjournal : Communicating Astronomy with the Public » et le « Journal of Science Communication ». Ces revues publient des articles et des documents de recherche sur les meilleures pratiques et stratégies de communication scientifique.

Enfin, la liste comprend des ressources Internet telles que le Center for Public Engagement with Science and Technology de l'American Association for the Advancement of Science et le site Web Communicating Astronomy with the Public. Ces ressources fournissent des informations et des ressources supplémentaires aux scientifiques et aux chercheurs qui cherchent à améliorer leurs compétences en communication scientifique.

Dans l'ensemble, cette liste vise à fournir aux employés et sous-traitants de la NASA une collection complète de ressources qui peuvent les aider à communiquer efficacement leur travail au grand public.

