Les cellules humaines suivent un modèle de taille et de nombre

By

Dans une étude récente publiée dans les Actes de l'Académie nationale des sciences, des chercheurs de l'Université McGill ont découvert un modèle fascinant dans les cellules humaines qui semble suivre une symétrie mathématique cohérente dans l'ensemble de l'organisme. L'étude révèle une relation inverse entre la taille des cellules et leur nombre, suggérant un compromis entre ces variables.

La taille et le nombre de cellules jouent un rôle crucial dans la croissance et le fonctionnement du corps humain. Cependant, jusqu’à présent, aucune étude approfondie n’a examiné la relation entre ces facteurs dans l’ensemble de l’organisme humain. Pour combler cette lacune, l’équipe de recherche a compilé des données provenant de plus de 1,500 XNUMX sources publiées pour créer un ensemble de données détaillé sur la taille et le nombre de cellules dans les principaux types de cellules.

Les résultats de l’étude montrent qu’à mesure que la taille des cellules augmente, le nombre de cellules diminue, et vice versa. Cela signifie que les cellules d'une classe de taille donnée contribuent de manière égale à la biomasse cellulaire totale du corps. La relation entre la taille des cellules et leur nombre est vraie pour différents types de cellules et classes de taille, indiquant un modèle cohérent d'homéostasie.

Les chercheurs estiment qu’un homme possède environ 36 28 milliards de cellules dans son corps, tandis que les femmes en ont environ 17 XNUMX milliards et qu’un enfant de dix ans en possède environ XNUMX XNUMX milliards. La répartition de la biomasse cellulaire est dominée par les cellules musculaires et adipeuses, tandis que les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs ont une influence significative sur le nombre de cellules.

Il est intéressant de noter que chaque type de cellule conserve une plage de tailles caractéristique qui reste uniforme tout au long du développement d'un individu. Ce schéma est cohérent entre les espèces de mammifères, ce qui suggère un principe fondamental de la biologie cellulaire.

Dans l’ensemble, cette recherche met en lumière la relation complexe entre la taille des cellules et leur nombre dans le corps humain. Les résultats fournissent des informations précieuses sur le développement et le fonctionnement des cellules, ouvrant de nouvelles voies pour une exploration plus approfondie dans le domaine de la biologie.

Sources:

– Actes de l’Académie nationale des sciences (2023)

– Département des Sciences de la Terre et des Planètes, Université McGill, Canada.