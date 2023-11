Explorer des options de traitement alternatives pour les déchirures du LCA

Les déchirures du LCA sont une blessure au genou courante et débilitante qui peut avoir un impact significatif sur les athlètes professionnels et amateurs. Traditionnellement, on pense qu’une déchirure du LCA nécessite une intervention chirurgicale car sa capacité à guérir par elle-même est limitée. Cependant, des recherches récentes ont mis en lumière l'efficacité potentielle des traitements non chirurgicaux, tels que la physiothérapie, suscitant une controverse parmi les chirurgiens qui effectuent régulièrement des reconstructions du LCA.

L'étude révolutionnaire, publiée dans le British Journal of Sports Medicine en juin, a porté sur 80 participants souffrant de déchirures du LCA. Les chercheurs ont découvert que 90 % de ces blessures présentaient des signes de guérison sur une IRM après que les participants aient suivi un nouveau protocole de renforcement. De plus, de nombreux patients ont signalé une amélioration de la stabilité et de la fonction du genou et ont pu reprendre leur sport en un an.

Le protocole de corset impliquait le port d’un corset qui maintenait les genoux à un angle de 90 degrés pendant un mois. Cette position a facilité la fusion des extrémités déchirées du LCA, augmentant ainsi les chances de guérison naturelle. Au cours des deux mois suivants, les patients ont suivi une thérapie physique tout en augmentant progressivement l'amplitude des mouvements grâce à des ajustements du corset. Les appareils orthodontiques ont finalement été retirés au bout de trois mois environ, et les IRM ultérieures ont révélé que la plupart des LCA s'étaient réparés avec succès.

Les implications de cette recherche sont considérables, car elles remettent en question la notion traditionnelle selon laquelle la chirurgie est toujours nécessaire en cas de rupture du LCA. Stephanie Filbay, l'auteur principal de l'étude, a noté que des taux élevés similaires de guérison du LCA et d'excellents résultats pour les patients ont été observés chez plus de 430 patients en pratique clinique.

Bien que la chirurgie soit la solution recommandée pour les déchirures du LCA, elle peut entraîner des complications potentielles telles qu'une douleur à la rotule, une instabilité chronique ou une raideur. De plus, des études ont montré qu’environ 50 % des patients opérés développent encore de l’arthrose dans les 12 à 14 ans.

Les résultats de cette étude soulignent l'importance d'envisager des options de traitement alternatives, en particulier pour les personnes qui ne participent pas à des sports professionnels ou de compétition ou qui sont confrontées à des complications financières ou de santé. Les approches non chirurgicales, comme le corset et la physiothérapie, pourraient constituer une option viable et efficace pour guérir les déchirures du LCA.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que l'ACL ?

R : Le LCA, ou ligament croisé antérieur, est situé dans le genou et aide à maintenir la stabilité en rotation tout en empêchant le tibia de glisser devant l'os de la cuisse.

Q : Quelle est la fréquence des déchirures du LCA ?

R : Les experts estiment qu'entre 100,000 200,000 et XNUMX XNUMX personnes souffrent chaque année d'une déchirure du LCA aux États-Unis.

Q : Quelles sont les complications potentielles de la chirurgie du LCA ?

R : Les complications peuvent inclure des douleurs à la rotule, une instabilité chronique, une raideur, une infection, des caillots sanguins et un engourdissement.

Q : Un traitement non chirurgical peut-il prévenir le développement de l’arthrose ?

R : Alors que l'on pensait traditionnellement que la reconstruction du LCA réduisait le risque d'arthrose, des recherches récentes suggèrent qu'environ 50 % des patients opérés en développent encore dans les 12 à 14 ans.

Q : Le corset et la physiothérapie peuvent-ils être une alternative à la chirurgie ?

R : L'étude récente a révélé que 90 % des déchirures du LCA présentaient des signes de guérison grâce au protocole de corset et à la physiothérapie. Cela suggère que pour certaines personnes, les options de traitement non chirurgical peuvent constituer une alternative viable à la chirurgie.