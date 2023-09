Des lignes directrices éthiques sont nécessaires pour la recherche sur les vols spatiaux commerciaux

À mesure que les opérations de vols spatiaux commerciaux se développent, les experts appellent à l’établissement de lignes directrices éthiques pour les recherches menées sur ces vols. Les milliers de passagers potentiels qui s'aventureront dans l'espace offrent une occasion unique de faire progresser la recherche qui garantira la sécurité des futures opérations spatiales et résoudra les problèmes de santé liés à l'exposition à la microgravité. Cependant, les cadres éthiques actuels spécifiquement adaptés à la recherche sur les vols spatiaux commerciaux en sont à leurs balbutiements.

Un groupe d'experts, réunis par le Centre d'éthique médicale et de politique de santé du Baylor College of Medicine, souligne l'urgence d'élaborer des lignes directrices pour une telle recherche. Dans un article publié dans la revue Science, le comité expose quatre principes fondamentaux sur lesquels ces lignes directrices devraient être fondées.

Le premier principe met l’accent sur la responsabilité sociale, affirmant que la recherche sur les vols spatiaux commerciaux, financés par d’importants investissements publics, devrait bénéficier à la société dans son ensemble. Le deuxième principe appelle à la rigueur scientifique, en s’opposant aux études mal conçues et peu prioritaires qui produisent des données de mauvaise qualité et gaspillent des ressources. Le troisième principe suggère que les risques de la recherche devraient être proportionnels aux avantages possibles, et le dernier principe met l'accent sur l'idée de « gestion mondiale », garantissant que les avantages de la recherche profitent à tous.

Alors que le consentement éclairé et l’autonomie individuelle sont généralement prioritaires dans les cadres d’éthique médicale, le nombre limité de participants potentiels aux vols spatiaux commerciaux nécessite de mettre davantage l’accent sur la promotion des avantages des futurs efforts de recherche. Tous les participants potentiels doivent être pleinement informés de la valeur sociale des protocoles de recherche proposés et être encouragés à participer. L’incitation à la participation peut être justifiée, à condition que les risques soient soigneusement examinés et que toute incitation indue soit évitée.

L'approche de la NASA en matière de participation à la recherche peut servir de guide pour les efforts futurs. L'agence spatiale permet aux personnes voyageant dans l'espace de choisir parmi une variété d'études, leur accordant ainsi une autonomie dans leur processus de prise de décision.

En conclusion, à mesure que les vols spatiaux commerciaux deviennent de plus en plus répandus, il est crucial d’établir des lignes directrices éthiques pour les recherches menées sur ces vols. Ces lignes directrices devraient donner la priorité à la responsabilité sociale, à la rigueur scientifique, aux risques et avantages proportionnés et à la gestion mondiale pour garantir que la recherche sur les vols spatiaux commerciaux est menée de manière éthique et bénéfique.

Sources:

– Centre d'éthique médicale et de politique de santé, Baylor College of Medicine

– Science : La Revue hebdomadaire internationale des sciences