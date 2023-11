Le potentiel de vie sur les exoplanètes : aperçus des comètes

By

De nouvelles recherches suggèrent que les comètes pourraient avoir joué un rôle crucial dans la fourniture des ingrédients nécessaires à la vie sur Terre. Aujourd'hui, des scientifiques de l'Institut d'astronomie de l'Université de Cambridge explorent la possibilité que des exoplanètes aient également reçu ces « livraisons spéciales » de comètes, fournissant ainsi un aperçu de la recherche de vie au-delà de notre système solaire.

Alors que les origines de l'eau sur Terre et les molécules nécessaires à la vie font encore l'objet de débats parmi les scientifiques, les comètes sont devenues des candidates probables. Ces corps glacés, composés de poussière, de roches et de composés organiques, pourraient avoir potentiellement apporté les graines de la vie à notre planète. Mais qu’en est-il des exoplanètes dans d’autres parties de l’univers ?

Pour répondre à cette question, les chercheurs ont développé des modèles mathématiques pour comprendre comment les comètes pourraient théoriquement transporter les éléments constitutifs de la vie vers d’autres planètes de la Voie lactée. Bien que ces résultats ne constituent pas une preuve concluante de l’existence de la vie sur les exoplanètes, ils contribuent à restreindre la recherche de mondes potentiellement habitables.

"Nous en apprenons constamment davantage sur l'atmosphère des exoplanètes, nous voulions donc voir s'il existait des planètes sur lesquelles des molécules complexes pourraient également être délivrées par des comètes", a expliqué l'auteur de l'étude, Richard Anslow, de l'Institut d'astronomie de l'Université de Cambridge.

L’étude s’est concentrée sur l’identification des systèmes solaires avec des étoiles similaires à notre soleil, où des planètes très compactes créent ce que les scientifiques appellent des « systèmes de pois dans une cosse ». Lors de simulations, l’équipe a découvert que les comètes venant des confins de ces systèmes subiraient des impacts plus lents en raison du rebond entre les orbites des planètes voisines. Cela pourrait augmenter les chances que les ingrédients nécessaires à la vie survivent intacts.

D’autre part, les simulations ont également révélé des défis pour la vie sur les planètes rocheuses entourant les étoiles naines rouges, connues sous le nom d’étoiles naines M, qui sont les plus courantes dans la galaxie. Ces planètes subissent des impacts à plus grande vitesse, ce qui diminue la probabilité que les comètes réussissent à semer la vie, en particulier si les planètes sont très espacées.

À mesure que la recherche de la vie au-delà de la Terre progresse, la combinaison des connaissances de l’astronomie et de la chimie peut aider à répondre à des questions fondamentales sur nos origines et l’existence potentielle de la vie ailleurs. C'est une période passionnante pour l'exploration scientifique et la perspective de découvrir de nouvelles voies pouvant conduire à une énorme variété de formes de vie.

FAQ:

Q : Que sont les comètes ?

R : Les comètes sont des corps glacés composés de poussière, de roches et de composés organiques qui gravitent autour du Soleil.

Q : Que sont les exoplanètes ?

R : Les exoplanètes sont des planètes qui gravitent autour d’étoiles situées en dehors de notre système solaire.

Q : Quelle est l’importance des comètes dans la recherche de la vie ?

R : Les comètes sont considérées comme des porteuses potentielles des ingrédients organiques nécessaires à la vie. Leur étude donne un aperçu des mécanismes possibles par lesquels la vie aurait pu naître sur Terre et du potentiel de vie sur d’autres exoplanètes.

Q : Que sont les « systèmes pois dans une cosse » ?

R : Les « systèmes pois dans une cosse » font référence à des systèmes solaires avec plusieurs planètes étroitement regroupées, créant une configuration unique.

Sources:

– [Institut d'astronomie de l'Université de Cambridge](https://www.ast.cam.ac.uk/)