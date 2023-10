Le monde fascinant des comètes : que sont-elles et d’où viennent-elles ?

By

Les comètes ont toujours captivé notre imagination avec leurs belles queues et leurs apparitions imprévisibles. Mais vous êtes-vous déjà demandé de quoi sont faites les comètes et d’où elles viennent ?

Les comètes sont des objets célestes composés de matériaux issus de la formation du système solaire. Il y a environ 4.5 milliards d’années, lors de la formation du système solaire, la plupart des gaz, poussières, roches et métaux se retrouvaient dans le Soleil ou sur les planètes. Cependant, une partie a été laissée sous forme de comètes et d’astéroïdes.

Les comètes sont souvent appelées « boules de neige sales » ou « boules de terre glacées » car elles sont composées d’amas de roches, de poussière, de glace et de gaz gelés. Le noyau d’une comète, appelé noyau, est constitué de ce mélange glacé.

Autour du noyau se trouve une couche de glace duveteuse, semblable à un cône de neige, recouverte d'une croûte cristalline dense. À mesure que la comète s’approche du Soleil, les couches externes de la comète se réchauffent et forment cette croûte croustillante. Les astronomes ont comparé les comètes à de la glace frite en raison de leur extérieur croustillant et de leur intérieur moelleux.

Lorsqu'une comète s'approche du Soleil, elle se réchauffe et subit un processus appelé sublimation, dans lequel les gaz et les molécules gelés passent directement de la glace solide au gaz. Ce processus libère des particules de poussière piégées sous la surface de la comète. Le gaz et la poussière libérés forment un nuage autour de la comète appelé coma.

La coma interagit avec le Soleil pour créer deux queues différentes. La queue ionique, constituée de gaz, se forme lorsque le rayonnement solaire enlève les électrons des gaz présents dans le coma, créant ainsi des ions chargés positivement. Le vent solaire éloigne ensuite ces particules de gaz chargées du Soleil, formant une queue de couleur bleue.

La queue de poussière, quant à elle, est formée à partir des particules de poussière libérées lors de la sublimation. Ces particules de poussière sont repoussées du Soleil par la pression de sa lumière, ce qui donne lieu à une queue incurvée qui reflète la lumière du soleil.

Les comètes ont des orbites très excentriques, ce qui signifie qu’elles ont des ovales allongés avec des trajectoires extrêmes qui les amènent à la fois près et loin du Soleil. De nombreuses comètes proviennent du nuage d’Oort, une région lointaine de notre système solaire. Le nuage d'Oort est une coquille sphérique de petits corps du système solaire qui entoure notre système solaire, situé environ 2,000 XNUMX fois plus loin du Soleil que la Terre.

Les comètes du nuage d’Oort, appelées comètes à longue période, ont des périodes orbitales de plus de 200 ans. Les comètes à courte période, comme la comète de Halley, ont des périodes orbitales inférieures à 200 ans et proviennent souvent de la ceinture de Kuiper, une ceinture d'astéroïdes située au-delà de Neptune.

Les comètes passent la plupart de leur temps dans les confins du système solaire et se déplacent relativement lentement. Cependant, lorsqu’ils s’approchent du Soleil, leurs queues s’allongent et s’éclairent avant de s’estomper à mesure qu’ils retournent dans le système solaire externe.

Même si les astronomes peuvent suivre les comètes à mesure qu’elles s’approchent du système solaire interne et faire des prédictions basées sur des observations, le comportement des comètes peut être difficile à prédire. Certaines comètes peuvent devenir suffisamment brillantes pour être vues à l’œil nu, tandis que d’autres peuvent s’effondrer et s’éteindre.

Les comètes continuent d’intriguer les astronomes et de capter la curiosité des passionnés de l’espace en raison de leur nature imprévisible et de leurs origines mystérieuses.

Sources:

- La conversation