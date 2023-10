De quoi sont faites les comètes et d’où viennent-elles ?

By

Les comètes sont des objets célestes qui captivent notre imagination avec leurs stries lumineuses dans le ciel et leurs longues queues. Mais vous êtes-vous déjà demandé de quoi sont faites les comètes et d’où elles viennent ?

Les comètes sont en réalité des restes de la formation de notre système solaire il y a environ 4.5 milliards d'années. La plupart des gaz, poussières, roches et métaux se sont retrouvés dans le Soleil et les planètes, mais ce qui n'a pas été capturé a formé des comètes et des astéroïdes.

Les comètes sont souvent appelées « boules de neige sales » ou « boules de terre glacées » car ce sont des amas de roches, de poussière, de glace et de gaz et molécules gelés. Le noyau d’une comète est le noyau constitué de ces matériaux.

Autour du noyau se trouve une couche de glace duveteuse, semblable à un cône de neige, et une croûte cristalline dense. La croûte se forme lorsque la comète se rapproche du Soleil et que ses couches externes se réchauffent. Avec leur extérieur croustillant et leur intérieur moelleux, les comètes ont été comparées à de la glace frite.

La plupart des comètes ne mesurent que quelques kilomètres de large, la plus grande comète connue mesurant environ 85 milles de large. Ils sont relativement petits et sombres, ce qui les rend visibles uniquement lorsqu'ils s'approchent du Soleil.

Lorsqu’une comète s’approche du Soleil, elle se réchauffe et subit un processus appelé sublimation. C'est à ce moment-là que les gaz et les molécules gelés à la surface de la comète passent directement de l'état solide à l'état gazeux. Le gaz et la poussière libérés forment un nuage autour de la comète appelé coma.

La coma interagit avec le Soleil pour créer deux queues. La queue ionique est constituée de gaz et apparaît de couleur bleue. La queue de poussière est formée de particules de poussière libérées lors de la sublimation et reflète la lumière du soleil, donnant à la queue une forme incurvée.

Les comètes ont des orbites très excentriques, ce qui signifie qu’elles ont des ovales allongés avec des trajectoires extrêmes qui les amènent à la fois près et loin du Soleil. Ils passent la plupart de leur temps dans des régions éloignées du système solaire, se déplaçant lentement vers les confins éloignés.

On pense que de nombreuses comètes proviennent du nuage d’Oort, une coquille ronde de petits corps du système solaire qui entoure notre système solaire. Les comètes du nuage d'Oort ont de longues périodes orbitales de plus de 200 ans et sont appelées comètes à longue période.

En revanche, les comètes à courte période ont des périodes orbitales inférieures à 200 ans. Certaines comètes à courte période proviennent de la ceinture de Kuiper, une ceinture d'astéroïdes située au-delà de Neptune. Il existe également des comètes de la famille Jupiter qui ont des périodes orbitales de moins de 20 ans et n'atteignent que l'orbite de Jupiter.

Les comètes passent un temps relativement court dans le système solaire interne, s'éclaircissant à mesure qu'elles s'approchent du Soleil avant de disparaître et de retourner dans le système solaire externe.

Les comètes continuent de captiver notre curiosité et de nous offrir un aperçu des origines de notre système solaire.

