Une comète massive s'approche de la Terre : 12P/Pons-Brooks

Une comète colossale, trois fois plus grosse que le mont Everest, se dirige vers la Terre. Connu sous le nom de 12P/Pons-Brooks, cet énorme objet céleste a un diamètre estimé à 18.6 milles. Le noyau de la comète contient du cryomagma, un mélange de glace, de poussière et de gaz. Récemment, la comète a explosé pour la deuxième fois en quatre mois, retrouvant ses caractéristiques « cornues » distinctives.

L'explosion se produit lorsque le rayonnement solaire impacte l'intérieur de la comète, provoquant une augmentation de pression et déclenchant une explosion. Le contenu froid de la comète est ensuite éjecté dans l’espace à travers les fissures du noyau, créant ainsi l’apparence d’une corne. Richard Miles de la British Astronomical Association (BAA) suppose que la forme particulière des évents cryovolcaniques, combinée à des blocages, conduit à l'expulsion de matière selon un schéma d'écoulement unique.

Il est intéressant de noter que 12P fait partie des rares comètes connues pour posséder des volcans de glace actifs. Le BAA a surveillé de près la comète et a détecté la deuxième explosion le 5 octobre. L'augmentation de la luminosité observée lors de cette explosion était due à la lumière supplémentaire réfléchie par la coma élargie, le nuage de gaz et de poussière entourant le noyau. Des images de l'explosion ont été capturées à l'aide du télescope Faulkes North de 2.0 m sur l'île hawaïenne de Maui par Jose Manuel Pérez Redondo.

Malgré sa trajectoire actuelle vers la Terre, l'approche la plus proche de 12P/Pons-Brooks n'est pas attendue avant le 21 avril 2024. Si elle est visible à l'œil nu, ce sera une occasion capitale pour les astronomes. Cependant, il faudra plus d'un siècle avant que la comète revienne dans notre voisinage, le prochain retour étant prévu pour 2095. Heureusement, elle se trouvera à une distance de sécurité de 232 millions de kilomètres de la Terre.

Cette comète est connue des scientifiques depuis un certain temps. Il a été découvert pour la première fois par Jean-Louis Pons le 12 juillet 1812, puis redécouvert indépendamment par William Robert Brooks en 1883. C'est pourquoi on l'appelle 12P/Pons-Brooks. L'éruption de juillet était la première en 69 ans pour le 12P, la coma s'étendant 7,000 XNUMX fois plus large que le noyau.

L'ampleur du coma lors de la récente explosion reste incertaine, mais le BBA rapporte qu'elle était deux fois plus intense que la précédente de l'été. Alors que les scientifiques continuent d’étudier cette comète massive, son voyage vers la Terre présente un événement céleste fascinant que les astronomes attendent avec impatience.

Définitions:

– Cryomagma : Un mélange de glace, de poussière et de gaz trouvé dans les comètes.

– Nucleus : Le noyau solide d’une comète.

– Coma : Nuage de gaz et de poussière entourant le noyau d’une comète.

Sources:

– La British Astronomical Association (BAA)

– Science en direct