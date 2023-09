La comète Nishimura fera une apparition rare avant de retourner dans l'espace

By

Une comète récemment découverte nommée Nishimura devrait s'approcher au plus près de la Terre la semaine prochaine, offrant aux observateurs du ciel une occasion unique d'avoir un aperçu de ce spectacle céleste. Avec sa couleur verte saisissante et sa grande taille d’un demi-mile, la comète Nishimura est un spectacle captivant dans le ciel nocturne.

Mardi, cette comète s'approchera à moins de 78 millions de kilomètres de la Terre avant d'entamer son voyage autour du soleil et de retourner dans l'espace. Bien que l'orbite de Nishimura ait été soigneusement cartographiée et qu'elle ne représente aucune menace pour notre planète, son apparition offre aux astronomes et aux passionnés l'occasion de capturer des images époustouflantes de ce voyageur cosmique.

Pour observer la comète Nishimura, le meilleur moment est avant le lever du soleil, lorsqu'il sera bas dans le ciel, près de la constellation du Lion. Il est recommandé d'utiliser des jumelles ou un petit télescope pour une meilleure visibilité. Cependant, à mesure que Nishimura se rapproche de la Terre, elle deviendra également plus lumineuse, ce qui la rendra plus facile à repérer à l'œil nu.

La comète sera visible dans l’hémisphère Nord jusqu’à mercredi, date à laquelle elle devrait disparaître. Mais n’ayez crainte, Nishimura réapparaîtra dans l’hémisphère sud fin septembre, offrant une nouvelle occasion d’être témoin de sa beauté.

Ce qui rend la comète Nishimura particulièrement spéciale est sa couleur verte, dérivée de la présence de « carbone diatomique, une molécule hautement réactive créée par l’interaction entre la lumière du soleil et la matière organique ». Cette caractéristique unique a attiré l’attention des astronomes professionnels et amateurs.

Il est intéressant de noter que Nishimura n'a pas été découvert grâce à des relevés automatisés au télescope, mais par Hideo Nishimura, un astronome amateur japonais, à l'aide d'un appareil photo numérique standard et d'un téléobjectif. En conséquence, la comète porte bien le nom de son découvreur. Ce n’est pas la première fois qu’Hideo Nishimura découvre des comètes, puisqu’il en a déjà identifié deux autres.

Alors, si les conditions météorologiques le permettent, profitez-en pour assister à l’apparition rare de la comète Nishimura avant qu’elle ne fasse le tour du soleil et ne fasse ses adieux aux 400 prochaines années. Laissez les merveilles de l’univers se dérouler sous vos yeux et émerveillez-vous devant la beauté de nos voisins cosmiques.

