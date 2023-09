La comète Nishimura photobombe sur le vaisseau spatial de la NASA et survit à une rencontre rapprochée avec le Soleil

By

Une comète récemment découverte, la comète Nishimura (également connue sous le nom de C/2023 P1), a surpris les scientifiques en photobombant un vaisseau spatial de la NASA alors qu'il capturait des images de l'atmosphère extérieure du soleil. La comète, qui semble avoir récemment survécu à une rencontre rapprochée avec le soleil, a été repérée par l'un des vaisseaux spatiaux de l'Observatoire des relations solaires et terrestres (STEREO), STEREO-A, le 19 septembre.

Les images capturées par STEREO montrent la comète s'éloignant du soleil, ce qui suggère qu'elle a survécu à son approche la plus proche du soleil le 17 septembre, en passant à moins de 20.5 millions de kilomètres de lui. L'astrophysicien Karl Battams du laboratoire de recherche naval américain a confirmé que l'objet vu sur les images STEREO est bien la comète Nishimura et qu'il semble sain sur la base des images préliminaires.

Cependant, Battams prévient que ces images sont de faible résolution et ne fournissent pas de détails précis sur l'état de la comète. Il compare la situation au cas de la comète Lovejoy en 2011, qui semblait initialement saine lors de son passage à travers la couronne solaire, mais qui s'est ensuite désintégrée. Battams note que le sort de la comète Nishimura pourrait ne pas être entièrement révélé tant que l'équipe n'aura pas reçu de données à haute résolution.

La trajectoire de la comète Nishimura continuera à descendre par rapport au vaisseau spatial jusqu'à ce qu'elle quitte le champ de vision de l'observatoire de la NASA début octobre. À mesure que la comète s’éloigne du vaisseau spatial, elle devrait devenir plus petite et plus faible sur les images capturées par STEREO.

Malheureusement, la comète n'a pas été capturée par l'Observatoire solaire et héliosphérique (SOHO) de la NASA et son coronographe LASCO, car elle évitait leur champ de vision. Une fois qu'elle aura quitté le champ de vision de STEREO, la comète Nishimura poursuivra son voyage de retour vers les limites extérieures du système solaire et devrait revenir dans le système solaire interne en 2458.

