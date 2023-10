L'impact des événements cosmiques sur la naissance de l'agriculture

De nouvelles recherches suggèrent que la naissance de l’agriculture en Syrie, il y a près de 13 XNUMX ans, a été déclenchée par un événement cosmique. L’arrivée de fragments de comètes a provoqué un changement climatique dramatique, entraînant la disparition des plantes et des animaux dont dépendaient les communautés de chasseurs-cueilleurs pour survivre.

Une équipe mondiale de chercheurs a mené une analyse des couches de sédiments du site néolithique d'Abu Hureyra en Syrie. Le site, bien connu pour ses témoignages du passage de la chasse et de la cueillette à l’agriculture, a été fouillé dans les années 1970, puis submergé sous le lac Assad. L'équipe a rédigé quatre articles évalués par des pairs pour soutenir l'hypothèse de l'impact de Younger Dryas, qui propose qu'un impact cosmique ait provoqué une interruption soudaine et grave du réchauffement climatique de la Terre.

L'analyse des couches de sédiments a révélé des facteurs importants tels que des changements dans l'architecture des bâtiments, le régime alimentaire, la culture de céréales et de légumineuses de type domestique et la domestication initiale des animaux. Les chercheurs ont notamment identifié des grains de quartz fracturés par choc, ce qui correspond à un impact, ainsi que des preuves d'une tempête de feu massive.

La présence de grains de quartz fracturés par choc est un indicateur significatif d’un événement d’impact cosmique. Des fractures similaires ont été observées dans du quartz exposé à des explosions nucléaires. Cela suggère qu'un astéroïde ou une comète se brisant près de la surface de la Terre pourrait provoquer la propagation de ces fractures à l'échelle mondiale par le biais d'ondes de choc.

Une analyse plus approfondie des couches de sédiments a révélé de minuscules diamants, des cristaux spéciaux et de petites boules de silice et de fer. Certaines de ces substances n’ont pu se former que dans des conditions de température et de pression élevées, indiquant l’apparition d’un impact cosmique.

Les chercheurs suggèrent qu’une grosse comète d’environ 100 kilomètres de large s’est désintégrée et a déclenché un changement climatique majeur dans l’hémisphère nord. En conséquence, la communauté de chasseurs-cueilleurs d’Abu Hureyra a été contrainte de se tourner vers l’agriculture et l’élevage pour subvenir à ses besoins dans ce nouvel environnement.

Cette recherche fournit de nouvelles preuves reliant les impacts cosmiques, les changements environnementaux et les changements importants dans les sociétés humaines. Il démontre comment un événement cosmique peut avoir un impact profond sur le cours de l’histoire humaine, donnant naissance à l’agriculture et au début d’une agriculture durable et d’une domestication animale.

Sources:

