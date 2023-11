Pourquoi la comète Halley continue de fasciner les astronomes

La comète Halley suscite depuis longtemps l’attention et la curiosité des astronomes et des astronomes. Nommée d'après l'astronome anglais Edmond Halley, la comète a une histoire fascinante et une orbite unique qui la distingue des autres objets célestes.

L'histoire de la comète Halley commence en 1682 lorsqu'Edmond Halley observe une « étoile poilue » dans le ciel nocturne. Il a fouillé dans les archives historiques d'objets similaires et a remarqué un schéma d'apparitions répétées en 1531, 1607 et 1682. Sur la base de ces données, il a prédit que « l'étoile velue » reviendrait en 1758. Bien que Halley n'ait pas vécu assez longtemps pour voir son prédiction devenue réalité, la comète a été observée en 1758 et porte depuis son nom.

L'orbite de la comète Halley est ce qui la rend particulièrement remarquable. Sa période orbitale est relativement courte, de 75 à 79 ans, ce qui permet à certains individus d'assister à son retour plus d'une fois au cours de leur vie. Cette prévisibilité a rendu la théorie de Halley testable et a constitué une avancée cruciale dans la compréhension des comètes.

Les comètes peuvent être classées comme à courte période ou à longue période en fonction de leurs périodes orbitales. La comète Halley entre dans la catégorie des comètes à courte période, qui mettent moins de 200 ans à orbiter autour du soleil. En revanche, les comètes à longue période peuvent mettre des centaines, voire des millions d’années, pour parcourir une seule orbite.

Bien que le point le plus éloigné du soleil de la comète Halley, connu sous le nom d'aphélie, ne soit pas un moment idéal pour l'observation, il est toujours possible d'apercevoir les restes de la comète. La comète donne lieu à deux pluies de météores annuelles : les Eta Aquariides en mai et les Orionides en octobre. Lorsque la comète tourne autour du soleil, elle laisse derrière elle des morceaux de poussière cométaire, et lorsque la Terre croise ces trajectoires, nous observons ces restes sous forme de pluies de météores.

Le prochain point le plus éloigné du soleil de la comète Halley aura lieu le 9 décembre 2023, marquant le début de son voyage de retour vers le système solaire interne. Il atteindra son point le plus proche du soleil, appelé périhélie, le 28 juillet 2061.

