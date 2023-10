- La comète 2/P Encke et les météores taurides vont-ils « tromper » ou « traiter » les observateurs cette année ?

Octobre et novembre sont des mois propices à l’observation des météores, et 2023 ne fait pas exception. Cette année, il y a une raison particulière d'être vigilant puisque la comète 2P Encke, à l'origine des boules de feu taurides de novembre, atteint son périhélie le 22 octobre. Malheureusement, l'apparition de la comète cette année n'est pas favorable aux observateurs terrestres. Il sera bas dans le ciel de l'aube, à seulement quatre degrés du Soleil lorsqu'il atteindra le périhélie de l'autre côté de son orbite.

La comète 2P Encke a une période orbitale de 3.3 ans et fait partie d'un plus grand essaim connu sous le nom de complexe d'Encke (ou Tauride). Il orbite à l’intérieur de l’orbite de Mercure et s’étend jusqu’à la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Le prochain passage favorable de la comète n'aura lieu que le 11 juillet 2030.

Les météores taurides, également connus sous le nom de boules de feu d'Halloween, produisent deux flux actifs de fin octobre à mi-novembre. Bien qu’ils aient une faible cadence de seulement cinq météores par heure, ils sont connus pour produire des boules de feu. Cette année, la Pleine Lune du Chasseur a lieu le 28 octobre, mais la Lune brillante ne devrait pas gêner la visibilité des boules de feu.

Parmi les autres pluies de météores à surveiller cette saison, citons les Orionides, qui culminent le matin du dimanche 22 octobre, avec une cadence attendue de 20 météores par heure. Les Léonides, qui culminent vers le 18 novembre, devraient avoir une cadence inférieure de seulement 15 météores par heure. Cependant, il existe des preuves que nous pourrions nous approcher d'un sentier plus ancien pour le ruisseau Leonid, ce qui pourrait entraîner une augmentation de l'activité.

Pendant les pluies de météores, vous pouvez retracer les météores jusqu'au radiant dans leurs constellations respectives. Par exemple, si vous pouvez retracer un météore jusqu'à Orion, c'est un Orionide et si vous pouvez le retracer jusqu'à Leo, c'est un Léonide.

Dans l’ensemble, même si la visibilité de la comète 2P Encke peut être limitée cette année, il reste encore beaucoup à attendre avec les météores taurides et autres pluies de météores.

