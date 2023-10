Des astronomes repèrent une comète de la taille d'une ville se dirigeant vers la Terre

Les astronomes ont découvert une comète de la taille d’une ville avec des cryovolcans gelés qui se dirige vers la Terre. Nommé 12P/Pons-Brooks, ce rocher spatial géant fait environ trois fois la taille du mont Everest. Elle est classée comme comète cryovolcanique, ce qui signifie qu’il s’agit d’un volcan froid émettant constamment des débris glacés dans tout notre système solaire. La comète suit une orbite de 71 ans autour du soleil et a été observée pour la dernière fois par des humains en 1954. Récemment, les astronomes ont détecté de nouvelles images de la comète, révélant deux cornes qui en dépassent.

La comète, située dans la constellation d'Hercule, fera son passage le plus proche de la Terre le 21 avril 2024. Elle devrait atteindre une magnitude de +4, indiquant sa luminosité dans le ciel. Un nombre de magnitude inférieur indique un objet plus brillant. A titre de comparaison, l'Étoile polaire a une magnitude de +2. Par conséquent, la comète pourrait être visible à l'œil nu en mai et juin 2024, son point le plus brillant étant prévu pour le 2 juin. Après son approche rapprochée de la Terre, 12P/Pons-Brooks ne sera plus visible aux humains avant 2095. .

Sources : Aucune