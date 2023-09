Se préparer à une randonnée réussie sur le sentier du Colorado : entraînement, équipement, nourriture et acclimatation

Lors de ma tentative de parcourir le Colorado Trail en 2022, j'ai dû abandonner le sentier après 220 milles. Déterminé à réessayer en août 2023, j’ai réalisé que je devais apporter quelques changements. Cet article met en évidence les domaines clés dans lesquels j'ai apporté des ajustements – entraînement, équipement, nourriture et acclimatation – pour augmenter mes chances de réussite.

Pour améliorer ma formation, j'ai identifié quelques lacunes dans mon approche précédente. Même si j'avais fait beaucoup de randonnées et intégré la montée d'escaliers à ma routine, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un entraînement cardio plus ciblé et d'un entraînement de force supplémentaire. J'ai suivi un programme spécifique de 8 semaines combinant musculation, cardio régulier et randonnées de difficulté croissante. Vivant à Seattle, j'ai profité des escaliers extérieurs publics pour faire des exercices de montée d'escaliers. Cependant, mon entraînement en a pris un coup lorsque j'ai attrapé un rhume, ce qui m'a obligé à manquer certains voyages prévus. Malgré ces revers, je suis arrivé au début du sentier, déterminé à surmonter tous les défis.

En termes d'équipement, je visais à réduire le poids sur mes pieds pour éviter d'exacerber la fasciite plantaire que j'avais développée. J'ai apporté trois changements majeurs : le Durston X-Mid Pro 2P a remplacé ma tente précédente par une option plus légère, j'ai mis à niveau mon sac à dos vers le Gossamer Gear Mariposa 60 et j'ai trouvé les bonnes chaussures dans Altra Olympus 5, qui fournissaient le soutien et espace pour les orteils.

Face au problème de ne pas pouvoir consommer suffisamment de calories sur les sentiers, j'ai rejoint Backcountry Foodie, une ressource destinée aux aventuriers de l'arrière-pays axée sur la nutrition, les recettes et la planification des repas. J'ai incorporé des options liquides dans mes repas, notamment au petit-déjeuner. J'ai également réglé une alarme sur ma montre Garmin pour me rappeler de manger à chaque fois que je brûle 500 calories lors de mes randonnées.

Pour mieux m'acclimater à l'altitude, j'ai obtenu une prescription de Diamox (acétazolamide), un médicament couramment utilisé pour prévenir le mal de l'altitude. Mon mari et moi sommes arrivés au Colorado six jours avant ma date de départ, passant du temps dans la région de Boulder/Denver pour nous acclimater. Nous nous sommes ensuite rendus à Leadville, la ville la plus haute des États-Unis, ce qui a constitué un test précieux pour nos poumons des basses terres.

En apportant ces ajustements à ma stratégie d'entraînement, d'équipement, de nourriture et d'acclimatation, j'espérais augmenter mes chances de terminer le Colorado Trail en 2023. Même si des défis m'attendaient encore, j'étais déterminé à les surmonter et à atteindre mes objectifs de randonnée.

