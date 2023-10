Les habitants du Colorado auront l’occasion d’assister à un événement céleste rare samedi matin alors qu’une éclipse solaire « en anneau de feu » aura lieu. Ce type d’éclipse, appelé éclipse solaire annulaire, se produit lorsque la lune passe entre le soleil et la terre. Cependant, comme la lune est plus éloignée de la terre, elle semble plus petite et ne bloque pas complètement le soleil, créant un effet fascinant d’« anneau de feu » dans le ciel.

Même si la plupart des régions du Colorado, y compris Denver, ne connaîtront pas la totalité du « Cercle de feu », les habitants pourront néanmoins observer environ 82 % de la couverture du soleil par la lune. Pour assister à l'éclipse complète, les individus devront se rendre dans des régions du sud-ouest du Colorado, telles que la région des Four Corners ou des villes voisines comme Albuquerque ou Santa Fe, au Nouveau-Mexique.

L’éclipse à venir a suscité beaucoup d’enthousiasme, entraînant une augmentation de la circulation le long du corridor de l’autoroute 160. Le ministère des Transports du Colorado (CDOT) a averti les conducteurs d'être prudents et de se préparer à des embouteillages supplémentaires.

À Denver, l'éclipse commencera à 9 h 14, atteindra sa couverture maximale de 82 % à 10 h 36 et se terminera à 12 h 06. Le Musée de la nature et des sciences de Denver proposera au public des télescopes pour observer en toute sécurité. l'éclipse.

Pour protéger ses yeux pendant l’éclipse, il est essentiel d’utiliser une protection oculaire adéquate. Les lunettes de soleil ordinaires ne suffisent pas à prévenir les lésions oculaires. Des lunettes spéciales pour l'éclipse solaire sont recommandées et doivent être portées pendant toute la durée de l'éclipse. Alternativement, les spectateurs peuvent fabriquer un projecteur sténopé à partir d’objets tels qu’une boîte de céréales pour observer indirectement l’éclipse. Les appareils photo, jumelles et télescopes doivent également être équipés de filtres solaires spéciaux.

Pour ceux qui ne peuvent pas observer l'éclipse en toute sécurité chez eux, le Denver Museum of Nature and Science organise un événement d'observation de l'éclipse de 9h à 1h.

Assister à cette rare éclipse solaire en « anneau de feu » promet d’être un événement impressionnant à ne pas manquer.

Sources:

- la NASA

- The Associated Press