De nouvelles preuves de la coloration du gingembre trouvées chez des grenouilles fossilisées

Des scientifiques de l’University College Cork (UCC) ont fait une découverte passionnante dans le domaine de la paléontologie. Ils ont trouvé des preuves moléculaires de la phéomélanine, le pigment responsable de la coloration du gingembre, chez des grenouilles fossilisées. Cette étude révolutionnaire, dirigée par le Dr Tiffany Slater et le professeur Maria McNamara, met en lumière les couleurs des animaux anciens et l'évolution des pigments dans le règne animal.

Les pigments mélaniques jouent un rôle crucial dans les processus physiologiques et le comportement animal. Cependant, l’impact de la fossilisation sur les signatures moléculaires de la phaéomélanine n’a pas été entièrement compris. Pour répondre à cette question, les chercheurs ont collaboré avec des scientifiques de l’Université Fujita Health, de l’Université Linyi et de l’Université Lund. Ils ont minutieusement analysé des fossiles de grenouilles vieux de 10 millions d’années et identifié des fragments moléculaires de phaeomélanine. Cette découverte est remarquable compte tenu de la toxicité de ce pigment pour les animaux contemporains.

Le Dr Slater s'est dit enthousiasmé par cette découverte, affirmant qu'elle permet aux paléontologues de détecter différents pigments de mélanine dans une gamme plus large de fossiles. Cela fournira une compréhension plus précise de la couleur des animaux anciens et répondra à des questions importantes sur l’évolution des couleurs chez les animaux.

L’étude contribue également au mystère persistant entourant la phéomélanine. Les scientifiques cherchent encore à comprendre comment et pourquoi ce pigment, actuellement toxique pour les animaux, a évolué. Les preuves fossiles récemment découvertes pourraient jouer un rôle central dans la résolution de ce mystère.

Pour comprendre le processus de fossilisation et la dégradation des pigments de phéomélanine, les chercheurs ont mené des expériences en laboratoire sur des plumes de différentes couleurs. Le professeur McNamara a expliqué que même si les fossiles subissent des altérations lors de l'enterrement, les informations biomoléculaires originales peuvent toujours être préservées. Ces expériences ont aidé l’équipe à comprendre la chimie des fossiles et ont démontré que des traces de biomolécules peuvent survivre au processus de fossilisation.

Cette découverte marque une avancée significative en paléontologie, avec le potentiel de fournir une compréhension plus riche et plus précise de la palette de couleurs de la vie ancienne et de l’histoire évolutive des pigments animaux. L'étude a été publiée dans la revue Nature Communications.

Sources:

– « Nouvelle preuve de la coloration du gingembre trouvée chez des grenouilles fossilisées » – University College Cork (UCC)

– « Les pigments mélaniques jouent un rôle essentiel dans les processus physiologiques et façonnent le comportement animal » – Auteurs de l’étude

– « La mélanine fossile est une ressource unique pour comprendre l’évolution fonctionnelle de la mélanine » – Auteurs de l’étude

– « Cette découverte est très excitante car elle place les paléontologues dans une meilleure position » – Dr Tiffany Slater

– « Les scientifiques sont encore en train de percer les mystères de la phaéomélanine » – Dr Tiffany Slater

– « Nos expériences de fossilisation ont été la clé pour comprendre la chimie des fossiles » – Professeur Maria McNamara

– « Il existe un énorme potentiel pour explorer l’évolution biochimique des animaux à l’aide des archives fossiles » – Professeur Maria McNamara