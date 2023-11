Les restes d'une ancienne planète pourraient être enfouis sous la surface de la Terre

Les scientifiques croient depuis longtemps à l’hypothèse d’un impact géant, qui suggère qu’une ancienne planète est entrée en collision avec la Terre lors de sa formation, entraînant la création de la Lune. Cependant, le sort de la mystérieuse planète connue sous le nom de Theia reste inconnu. Bien que les preuves directes de l'existence de Theia se soient révélées insaisissables, une nouvelle théorie propose que les restes de l'ancienne planète pourraient être enfouis profondément sous la surface de la Terre.

Selon une étude récente publiée dans la revue Nature, des plaques de Theia en fusion auraient pu s'incruster dans le manteau terrestre après la collision et se solidifier au fil du temps. En conséquence, des parties de la matière de Theia pourraient exister à environ 1,800 XNUMX milles sous la surface de la Terre, au-dessus du noyau de la planète.

Si cette théorie s’avérait exacte, elle fournirait non seulement un soutien supplémentaire à l’hypothèse d’un impact géant, mais offrirait également une explication de l’existence de deux blobs massifs au plus profond de la Terre. Ces grandes provinces à faible vitesse (LLVP) ont été découvertes pour la première fois dans les années 1980 et se caractérisent par leur densité et leur teneur en fer. Bien qu’elles soient plus grosses que la Lune, leurs origines sont longtemps restées un mystère.

Le Dr Qian Yuan, auteur principal de l'étude et géophysicien et chercheur postdoctoral au California Institute of Technology, a eu l'idée de rechercher si les LLVP pourraient être des fragments de Theia après avoir assisté à un séminaire en 2019. Son moment eurêka l'a amené à proposer sa théorie, qui a d'abord été accueillie avec scepticisme, mais a finalement été soutenue grâce à une recherche interdisciplinaire collaborative.

Une analyse et une modélisation plus approfondies ont été réalisées pour déterminer si la densité des vestiges de Theia pouvait s'aligner sur celle des LLVP. L’équipe de chercheurs a recherché une modélisation de plus haute définition avec une résolution considérablement accrue, ce qui a conduit à des résultats prometteurs.

Comprendre le sort de Theia et les origines des LLVP met non seulement en lumière les débuts de l'histoire de notre planète, mais donne également un aperçu de la formation et de l'évolution d'autres corps célestes de notre système solaire.

FAQ:

Q : Quelle est l’hypothèse de l’impact géant ?

L'hypothèse de l'impact géant est une théorie scientifique qui propose qu'une ancienne planète soit entrée en collision avec la Terre au début de sa formation, entraînant la création de la Lune.

Q : Que sont les grandes provinces à faible vélocité (LLVP) ?

Les grandes provinces à faible vitesse (LLVP) sont des blobs massifs et denses qui existent au plus profond de la Terre, sous l'Afrique et l'océan Pacifique. Les origines de ces structures ont longtemps intrigué les scientifiques.

Sources:

– Nature : [nature.com](https://www.nature.com/)

– Institut de technologie de Californie : [caltech.edu](https://www.caltech.edu/)

– École d'exploration de la Terre et de l'espace de l'État de l'Arizona : [asu.edu](https://earth.asu.edu/)