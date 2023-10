Les astronomes proposent une nouvelle méthode pour mesurer l’expansion de l’univers

By

Des études récentes ont montré que les deux principales méthodes utilisées pour mesurer l’expansion de l’univers ne concordent pas. Cela a conduit les astrophysiciens de l’Institut Niels Bohr à proposer une nouvelle méthode qui pourrait aider à résoudre ce différend en cours. L’expansion de l’univers, connue sous le nom d’expansion cosmique, a été découverte pour la première fois par Edwin Hubble et d’autres astronomes il y a environ 100 ans. C'est le phénomène par lequel les galaxies s'éloignent les unes des autres à mesure que l'univers s'étend.

Pour comprendre l’expansion cosmique, les scientifiques doivent connaître la constante de Hubble, qui décrit le taux d’expansion. Il existe plusieurs méthodes pour le mesurer, notamment l’utilisation d’étoiles explosives appelées supernovae et l’analyse du rayonnement de fond cosmique. Cependant, ces méthodes ont toujours donné des résultats légèrement différents. À mesure que les techniques de mesure se sont améliorées, les disparités sont devenues plus apparentes. Ce désaccord, connu sous le nom de « problème de Hubble », est l'un des sujets brûlants actuels de l'astronomie.

Dans une étude récente publiée dans Astronomy & Astrophysics, un doctorant. un étudiant nommé Albert Sneppen a proposé une nouvelle méthode pour mesurer les distances aux galaxies, ce qui pourrait aider à résoudre le différend. Sneppen suggère d'utiliser des étoiles à neutrons ultra-compactes, restes de supernovae, qui tournent autour les unes des autres et finissent par fusionner, créant une explosion appelée kilonova. Sneppen et son équipe ont démontré que les kilonovae peuvent être décrites par une seule température, permettant aux astronomes de calculer leur luminosité et d'en déduire leur distance à la Terre.

En appliquant cette méthode à une kilonova découverte en 2017, les chercheurs ont obtenu une constante de Hubble qui s’aligne davantage sur la méthode du rayonnement de fond. Ils préviennent toutefois que davantage d’exemples sont nécessaires avant d’établir un résultat solide. Cette nouvelle méthode contourne les sources d’incertitude précédentes et fournit un système propre pour étudier l’expansion cosmique. En cas de succès, cela pourrait aider à régler le désaccord persistant entre les deux méthodes existantes.

Sources:

Albert Sneppen et al, Mesure de la constante de Hubble avec des kilonovae à l'aide de la méthode de la photosphère en expansion, Astronomy & Astrophysics (2023).

Albert Sneppen, Sur le spectre du corps noir de Kilonovae, The Astrophysical Journal (2023).

Définitions:

Expansion cosmique : Phénomène par lequel les galaxies s'éloignent les unes des autres à mesure que l'univers s'étend.

Phénomène par lequel les galaxies s'éloignent les unes des autres à mesure que l'univers s'étend. Constante de Hubble : Le nombre qui décrit le taux d’expansion cosmique.

Le nombre qui décrit le taux d’expansion cosmique. Supernovae : Les étoiles explosives étaient utilisées pour mesurer les distances des galaxies.

Les étoiles explosives étaient utilisées pour mesurer les distances des galaxies. Rayonnement de fond cosmique : Forme ancienne de lumière remontant peu après le Big Bang, utilisée pour analyser les irrégularités et étudier les premiers univers.

Forme ancienne de lumière remontant peu après le Big Bang, utilisée pour analyser les irrégularités et étudier les premiers univers. Kilonova : Une explosion qui se produit lorsque des étoiles à neutrons ultra-compactes fusionnent, fournissant ainsi une nouvelle méthode pour mesurer les distances jusqu'aux galaxies.

Source : Institut Niels Bohr