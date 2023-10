La tension de Hubble : nouvelle méthode de mesure de l’expansion cosmique proposée

By

Selon une étude récente publiée dans la revue Astronomy & Astrophysics, une équipe d'astrophysiciens de l'Institut Niels Bohr a proposé une nouvelle méthode pour mesurer l'expansion de l'univers. Cela vient en réponse au désaccord persistant entre les différentes techniques de mesure, connu sous le nom de « tension de Hubble ». Actuellement, les estimations du taux d’expansion cosmique, ou constante de Hubble, diffèrent selon la méthode utilisée.

Les chercheurs suggèrent qu’en observant les étoiles à neutrons en collision, également connues sous le nom de kilonovae, les scientifiques peuvent obtenir des mesures cohérentes de la constante de Hubble. Des études antérieures ont découvert que les kilonovae produisaient une explosion remarquablement symétrique, ce qui permet des mesures précises de distance. En comparant la luminosité observée des kilonovae avec la quantité de lumière qui atteint la Terre, les astronomes peuvent calculer la distance aux galaxies contenant ces événements célestes. Cela fournit une méthode nouvelle et indépendante pour déterminer ces distances et résoudre la tension de Hubble.

La recherche a été menée par des astrophysiciens du Cosmic Dawn Center et de l’Institut Niels Bohr de l’Université de Copenhague, ainsi que par des chercheurs de diverses institutions internationales. Ils ont appliqué la méthode proposée à une kilonova observée en 2017 et ont obtenu un calcul de la constante de Hubble plus proche de la valeur dérivée de la méthode du fond cosmique micro-ondes.

Les incertitudes liées à la mesure de la constante de Hubble ont fait l'objet de débats au sein de la communauté astrophysique. L’écart entre les mesures a conduit les scientifiques à remettre en question l’exactitude des méthodes utilisées, soulevant la possibilité d’un biais systématique ou de l’implication des premières énergies noires. La méthode proposée utilisant les kilonovae présente une approche prometteuse pour résoudre cette tension et obtenir des mesures plus précises de l’expansion cosmique.

Dans l’ensemble, cette étude offre une nouvelle perspective sur la mesure de l’expansion cosmique et aborde la crise actuelle de la cosmologie. En observant les étoiles à neutrons en collision, les astronomes visent à obtenir des mesures cohérentes de la constante de Hubble et à clarifier cet aspect important de notre compréhension de l'univers.

