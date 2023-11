Quand les adolescents commencent-ils à penser comme des adultes ?

By

Une étude révolutionnaire publiée dans Nature Communications fournit de nouvelles informations sur la maturation de la fonction exécutive chez les adolescents. La fonction exécutive fait référence à un ensemble de compétences cognitives qui permettent aux individus de planifier, de passer d'une tâche à l'autre, de se concentrer et de résister aux distractions. Selon l’étude, la fonction exécutive atteint généralement sa maturité vers l’âge de 18 ans.

La recherche impliquait l'analyse des données de plus de 10,000 XNUMX participants sur quatre ensembles de données différents, présentant un tableau complet du développement cognitif des adolescents. Les résultats ont des implications significatives pour les parents, les éducateurs, les psychiatres et potentiellement le système judiciaire dans la détermination des limites de l'adolescence.

"Quand je parle avec des parents, beaucoup d'entre eux disent : 'Il n'y a aucun moyen que mon enfant de 18 ans soit un adulte pleinement formé !'", a déclaré l'auteure principale Beatriz Luna, professeur de psychiatrie à l'école de psychologie de l'Université de Pittsburgh. Médecine. "La capacité d'utiliser les fonctions exécutives s'améliore de manière fiable avec l'âge et, au moins en laboratoire, mûrit à l'âge de 18 ans."

Avant cette étude, la chronologie de l’adolescence était moins clairement définie que les étapes bien documentées de l’enfance. La complexité des processus de développement associés à la puberté et le manque d’outils pour analyser des ensembles de données complexes avaient entravé les tentatives précédentes visant à cartographier le développement du cerveau des adolescents.

"Dans notre étude, nous voulions présenter un consensus et pas seulement une intuition", a expliqué l'auteur principal Brenden Tervo-Clemmens. « C’est la rencontre entre la science du développement et le Big Data. Nous utilisons des outils qui n’étaient pas accessibles aux chercheurs jusqu’à récemment.»

En fournissant des courbes de croissance reproductibles pour la fonction exécutive dans diverses tâches et ensembles de données, cette recherche ouvre la porte à l'étude des effets des interventions thérapeutiques et médicamenteuses sur les étapes du développement. De plus, comprendre la chronologie typique de la maturation des fonctions exécutives peut améliorer le diagnostic précoce de maladies mentales telles que la schizophrénie, qui apparaissent souvent à l'adolescence.

