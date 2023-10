Construire des robots de la taille d'un insecte : apprendre de la résilience des cafards

By

Les cafards sont peut-être de petits insectes, mais ils possèdent une force et une résilience incroyables. Non seulement ils peuvent causer des problèmes de santé aux humains en propageant des germes comme la salmonelle, mais ils peuvent également résister à une pression immense. Dans une vidéo virale sur YouTube, un cafard sort indemne après avoir été soumis à la force d’une presse hydraulique pesant 900 fois son propre poids.

Cette expérience, ainsi que d’autres, constitue une précieuse opportunité d’apprentissage pour les scientifiques qui étudient le développement de robots de la taille d’un insecte. Ces robots pourraient potentiellement effectuer des tâches vitales dans divers scénarios. Par exemple, ils pourraient naviguer dans les décombres pour aider à localiser des personnes après une catastrophe naturelle ou même effectuer des interventions chirurgicales complexes.

La blatte américaine, en particulier, a retenu l’attention en raison de ses capacités remarquables. En plus d'être l'un des insectes les plus rapides, il possède le talent de comprimer son corps pour passer à travers des fissures extrêmement étroites. Cette adaptation lui permet de survivre dans des environnements difficiles. Les chercheurs visent à exploiter ces connaissances pour créer des robots capables d’accéder à des espaces confinés inaccessibles aux humains.

Ces robots inspirés des insectes ont le potentiel de révolutionner diverses industries. Outre les interventions en cas de catastrophe et les soins de santé, ils pourraient être employés dans des tâches nécessitant précision et maniabilité dans des espaces restreints. En imitant la résilience et l’agilité des cafards, les scientifiques espèrent ouvrir de nouvelles possibilités technologiques.

Même si les blattes sont généralement considérées comme nuisibles, ces expériences démontrent qu’elles ont bien plus à offrir que la simple transmission de maladies. Leur résilience et leurs capacités athlétiques inspirent le développement de solutions innovantes qui pourraient bénéficier à la société de nombreuses manières. En exploitant le potentiel des robots de la taille d’un insecte, nous pouvons réaliser des progrès significatifs dans des domaines allant de la recherche et du sauvetage aux procédures médicales.

Sources:

– YouTube : « Des robots de la taille d'un insecte inspirés par la résilience des cafards »

– SNP_SS/shutterstock.com (image)