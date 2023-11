Nouvel article : L’importance de la surveillance du CO2 pour la qualité de l’air intérieur

By

La qualité de l’air intérieur est devenue une préoccupation majeure, notamment avec l’augmentation des maladies respiratoires comme la COVID-19. Comme nous passons plus de temps à l’intérieur pendant les mois les plus froids, il est crucial de veiller à ce que l’air que nous respirons soit sûr et correctement ventilé. À Peterborough, les résidents peuvent désormais emprunter des moniteurs de CO2 dans les bibliothèques locales pour les aider à évaluer la qualité de l'air intérieur.

La surveillance des niveaux de dioxyde de carbone peut servir d’indicateur pour déterminer si un espace dispose d’une ventilation et d’un air frais suffisants. La Santé publique de Peterborough (PPH) reconnaît la valeur des moniteurs de CO2 comme outil pour aider les résidents à rester en bonne santé, en particulier pendant la saison du rhume et de la grippe. En mesurant la quantité de CO2 dans l’air, les individus peuvent évaluer la qualité globale de l’air et prendre des décisions éclairées concernant leur environnement intérieur.

Ces moniteurs de CO2 peuvent désormais être empruntés dans toutes les bibliothèques de la ville et du comté de Peterborough et de la Première Nation Hiawatha. Cette initiative a été lancée pour la première fois par la Bibliothèque publique de Peterborough en collaboration avec PPH, avec le soutien des généreux dons de Prescientx et CO2 Check. La disponibilité de ces moniteurs donne aux résidents une ressource supplémentaire pour assurer leur bien-être et celui de leur entourage.

FAQ:

Q : Pourquoi la qualité de l’air intérieur est-elle importante ?

R : La qualité de l’air intérieur est cruciale car nous passons beaucoup de temps à l’intérieur. Une mauvaise qualité de l’air peut entraîner diverses maladies respiratoires et inconforts.

Q : Comment la surveillance du CO2 aide-t-elle à évaluer la qualité de l’air ?

R : La surveillance des niveaux de dioxyde de carbone dans l'air peut indiquer si un espace est suffisamment ventilé. Des niveaux élevés de CO2 peuvent suggérer une mauvaise ventilation, ce qui peut nuire à la santé.

Q : Où les résidents de Peterborough peuvent-ils emprunter des détecteurs de CO2 ?

R : Les résidents peuvent emprunter des moniteurs de CO2 dans n'importe quelle bibliothèque de la ville de Peterborough, du comté et de la Première Nation Hiawatha.

Q : Quel est le but d’emprunter des moniteurs de CO2 ?

R : L'emprunt de moniteurs de CO2 permet aux individus d'évaluer la qualité de l'air de leur environnement intérieur et de prendre des décisions éclairées concernant la ventilation et l'apport d'air frais.