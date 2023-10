Surveillance à distance pour une production durable de coton en Afrique subsaharienne

L'initiative Cotton Made in Africa (CmiA) a récemment lancé un projet en collaboration avec Geocledian et Alliance Ginneries pour surveiller à distance la production durable de coton par les petits exploitants agricoles d'Afrique subsaharienne à l'aide de la technologie satellite. Cette initiative vise à améliorer l'efficacité, la productivité et la durabilité des partenaires de CmiA.

La Fondation Aid by Trade, qui supervise la norme CmiA, souligne l’importance de la pérennité et de l’utilisation des opportunités technologiques pour soutenir les petits exploitants agricoles. En tirant parti de la surveillance par satellite, CmiA vise à assurer le succès à long terme de la production durable de coton.

La surveillance à distance grâce à la technologie satellite permet à CmiA d'accéder à des données en temps réel sur les pratiques agricoles et les conditions environnementales, ce qui leur permet de fournir un soutien et des conseils ciblés aux producteurs de coton. Cela comprend des conseils sur l’irrigation, la lutte antiparasitaire et la gestion des sols. En surveillant ces facteurs, CmiA vise à améliorer les pratiques agricoles, à réduire l'impact environnemental et à augmenter les rendements du coton.

La collaboration avec Geocledian, spécialiste allemand des services cloud géospatiaux, permet l'intégration des données satellite dans le système de surveillance à distance de CmiA. L'expertise de Geocledian en matière d'analyse géospatiale et de services cloud garantit le traitement précis et efficace des données satellite, fournissant ainsi des informations précieuses pour la prise de décision.

Alliance Ginneries, une entreprise d'égrenage de coton en Tanzanie, joue un rôle central dans ce projet en facilitant la mise en œuvre du système de surveillance à distance. Leur collaboration avec CmiA et Geocledian montre l'importance des partenariats dans la promotion d'une production de coton durable.

L'utilisation de la technologie satellite pour la surveillance à distance dans l'agriculture est une approche innovante qui a le potentiel de transformer les pratiques agricoles des petits exploitants. En exploitant les données satellite, CmiA peut mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les producteurs de coton et fournir un soutien ciblé pour améliorer leurs moyens de subsistance et promouvoir le développement durable.

