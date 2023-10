Une nouvelle recherche confirme que l’astéroïde Psyché est riche en métaux

Des scientifiques du centre de recherche Ames de la NASA, dans la Silicon Valley en Californie, ont mené de nouvelles recherches suggérant que l'astéroïde Psyché est effectivement riche en métaux, confirmant ainsi les hypothèses précédentes. L’équipe, dirigée par Anicia Arredondo et Maggie McAdam, a observé Psyché à l’aide de l’Observatoire stratosphérique d’astronomie infrarouge (SOFIA) de la NASA en février 2022.

SOFIA, un Boeing 747SP modifié pour transporter un télescope réfléchissant, a permis à l'équipe de collecter des données sur chaque partie de la surface de Psyché. Ces informations inestimables sur les matériaux qui composent la surface de l'astéroïde n'auraient pas pu être obtenues à l'aide de télescopes au sol.

L’une des principales raisons pour lesquelles Psyché a été choisie pour être observée de près par un vaisseau spatial est son potentiel à fournir des informations sur la formation des planètes. Les scientifiques pensent que la Terre, Mars et Mercure possèdent également des noyaux métalliques, mais ils sont situés trop loin sous les manteaux et les croûtes des planètes pour être directement observés ou mesurés. Confirmer Psyché en tant que noyau planétaire contribuerait de manière significative à notre compréhension de la composition de la Terre et d’autres grands corps célestes.

La taille de Psyché est un autre facteur crucial pour faire progresser notre compréhension des planètes semblables à la Terre. Il s’agit du plus gros astéroïde de type M (métallique) de notre système solaire et sa longueur est à peu près aussi longue que la distance entre New York et Baltimore, Maryland. Cela signifie que Psyché est plus susceptible de présenter une différenciation, où les matériaux à l'intérieur d'une planète se séparent les uns des autres, les matériaux les plus lourds s'enfonçant vers le milieu et formant des noyaux.

Arredondo, chercheur postdoctoral au moment de la collecte des observations, déclare que chaque nouvelle étude de Psyché soulève davantage de questions et suggère que l'astéroïde est très complexe et recèle probablement de nombreuses surprises. La possibilité de l’inattendu est l’un des aspects les plus excitants de l’exploration d’un corps céleste inexploré.

La mission Psyché est dirigée par l'Arizona State University et gérée par le Marshall Space Flight Center de la NASA, tandis que le châssis du vaisseau spatial à propulsion électrique solaire de haute puissance a été fourni par Maxar Technologies. Cette mission est la 14e sélectionnée dans le cadre du programme Discovery de la NASA.

SOFIA, un projet conjoint de la NASA et de l'Agence spatiale allemande au DLR, a atteint sa pleine capacité opérationnelle en 2014. L'avion était entretenu et exploité par le bâtiment 703 du Armstrong Flight Research Center de la NASA en Californie.

