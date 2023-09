Les crues anciennes des rivières dans la plaine du Gange donnent un aperçu des futures super-inondations

Des chercheurs des universités d'Édimbourg et de Glasgow, en collaboration avec le professeur Rajiv Sinha de l'IIT Kanpur, ont utilisé des carottes sédimentaires des rivières Karnali, Ganga et Kosi pour reconstituer les crues des rivières dans la plaine du Gange au cours de l'ère du Miocène, entre 23 et 5. Il y a XNUMX millions d'années. Les sédiments de ces carottes fournissent des informations précieuses sur la taille et la composition des matériaux charriés par les rivières au fil du temps.

Sur la base de leurs conclusions, les chercheurs ont averti que les événements actuels liés au changement climatique et à l'activité sismique pourraient entraîner des super-inondations qui pourraient avoir des effets catastrophiques sur la population de la plaine du Gange. Ces résultats ont des implications importantes pour la stratégie indienne de gestion des catastrophes, car ils soulignent la nécessité de prendre en compte les « dangers en cascade » dans les futurs plans d'atténuation des risques.

L'équipe de recherche a également étudié une observation particulière concernant la répartition des particules de sédiments le long du parcours des rivières. Généralement, les particules plus lourdes se déposent plus tôt dans la trajectoire de la rivière, tandis que les particules plus légères se déposent plus tard. Cependant, l’équipe a trouvé des traces de gravier grossier en aval du point de transition actuel entre les particules plus lourdes et plus légères. Ils ont attribué cette anomalie à un événement de mousson extrême survenu il y a environ 11,000 XNUMX ans, qui a entraîné des écoulements hyperconcentrés et modifié le cours du fleuve.

Ces résultats mettent en évidence la vulnérabilité des zones sujettes aux glissements de terrain et aux fortes moussons aux flux hyperconcentrés, qui peuvent entraîner des inondations dévastatrices. Avec la probabilité croissante d’événements de mousson extrêmes dus au changement climatique, il est crucial que les stratégies de gestion des catastrophes prennent en compte l’interdépendance des différents aléas et développent des approches intégrées pour atténuer les risques.

