Spectroscopie d'émission de rayonnement cyclotron : une approche prometteuse pour mesurer la masse de l'insaisissable neutrino

Une équipe de chercheurs internationaux a développé une nouvelle méthode appelée Spectroscopie d'émission de rayonnement cyclotronique (CRES) pour potentiellement mesurer la masse du neutrino, une particule subatomique qui a échappé à la pesée. L'étude, publiée dans Physical Review Letters, montre la promesse du projet 8, la collaboration derrière le CRES, non seulement de mesurer la masse du neutrino, mais également de faire la lumière sur son influence sur l'évolution précoce de l'univers.

Les expériences précédentes ont atteint les limites du rétrécissement de la plage de masse du neutrino. L’équipe du Projet 8 pense que son approche, axée sur la désintégration bêta utilisant le tritium, une variante radioactive de l’hydrogène, pourrait apporter la réponse. Plutôt que de détecter directement le neutrino qui traverse la plupart des technologies de détection, les chercheurs mesurent l'électron libre généré lors de la désintégration bêta. L'énergie « manquante » due à la désintégration bêta peut être attribuée à la masse et au mouvement du neutrino.

Dans leur étude récente, les scientifiques du Projet 8 ont démontré l'utilisation réussie du CRES pour suivre et enregistrer la désintégration bêta. Cette technique pourrait potentiellement calculer la masse et les propriétés d'un neutrino. Le détecteur CRES, développé par l'équipe, a le potentiel de surpasser la technologie existante en termes d'évolutivité et de sensibilité.

L’équipe a suivi plus de 3,700 XNUMX événements de désintégration bêta du tritium, prouvant l’efficacité de leur système expérimental. Ils travaillent actuellement sur des conceptions permettant d’étendre l’expérience et de capturer davantage d’événements de désintégration bêta. De plus, ils développent des méthodes pour produire, refroidir et piéger des atomes de tritium individuels. Ces progrès seront essentiels pour atteindre et dépasser la sensibilité obtenue par les expériences précédentes.

Le projet 8 se distingue par son approche innovante, non seulement en peaufinant les techniques existantes, mais en créant une méthode entièrement nouvelle. La collaboration entre des ingénieurs aventureux et des physiciens à l’esprit pratique a conduit à ces développements révolutionnaires.

Sources:

Phys.org – Aucune URL disponible