La NASA met en garde contre une rencontre rapprochée avec l’astéroïde 2023 SE4

La NASA a émis un avertissement concernant l'approche d'un astéroïde connu sous le nom d'Asteroid 2023 SE4. L'astéroïde devrait s'approcher au plus près de la Terre aujourd'hui, le 29 septembre. Il appartient au groupe d'astéroïdes Aten, qui sont des astéroïdes géocroiseurs (NEA) traversant la Terre avec des axes semi-majeurs plus petits que celui de la Terre. L’astéroïde n’est pas classé comme objet potentiellement dangereux et ne devrait pas s’écraser sur Terre.

L'astéroïde 2023 SE4 mesure environ 45 pieds de large, ce qui correspond à la taille d'une maison. La NASA suit son orbite à l'aide de divers satellites, ainsi que de télescopes spatiaux et terrestres. L'approche la plus proche de l'astéroïde est estimée à une distance de 2 millions de kilomètres de la Terre à une vitesse de 16662 XNUMX kilomètres par heure.

Ce n’est pas la première fois que l’astéroïde 2023 SE4 se rapproche de la Terre. Il est déjà passé à une distance de 4.1 millions de kilomètres le 1er octobre 1965 et devrait à nouveau s'approcher de près le 27 septembre 2061.

Le processus de dénomination des astéroïdes implique l'attribution d'une désignation provisoire par l'Union astronomique internationale (UAI). Cette désignation consiste généralement en un numéro de série comprenant l'année de la découverte de l'astéroïde suivi de deux lettres indiquant l'ordre de sa découverte au cours de cette année.

Même si la rencontre rapprochée de l'astéroïde avec la Terre aujourd'hui n'est pas préoccupante, la surveillance et l'étude continues des astéroïdes par la NASA sont cruciales pour mieux comprendre leurs caractéristiques et leurs menaces potentielles. C’est grâce à des missions comme DART, Dawn, OSIRIS-REx et Hayabusa2 que les agences spatiales visent à collecter des données sur les astéroïdes, à minimiser les incertitudes et à explorer la possibilité d’en extraire des ressources à l’avenir.

Sources : NASA, Agence spatiale européenne (ESA)