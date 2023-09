Un astéroïde s'approche de la Terre : détails et impacts récents

Un astéroïde connu sous le nom d’Asteroid 2023 SZ se dirige vers la Terre et devrait s’approcher le plus de la planète aujourd’hui, le 25 septembre. Cet astéroïde n’est que l’un des nombreux astéroïdes découverts par les agences spatiales. La NASA a suivi l'astéroïde 2023 SZ à l'aide de télescopes spatiaux et terrestres avancés, fournissant des détails tels que sa vitesse, sa distance d'approche, etc.

L’astéroïde 2023 SZ devrait s’approcher au plus près de la Terre à une distance de 2.1 millions de kilomètres, en zoomant à une vitesse de 15,337 1221 kilomètres par heure – plus rapide qu’un missile balistique hypersonique. Cette roche spatiale appartient au groupe Amor des astéroïdes géocroiseurs, du nom de l'astéroïde XNUMX Amor. Le groupe Amor est constitué d'astéroïdes géocroiseurs s'approchant de la Terre avec des orbites extérieures à la Terre mais intérieures à Mars.

Heureusement, l’astéroïde 2023 SZ n’a pas été classé comme objet potentiellement dangereux en raison de sa taille relativement petite. Seuls les objets de plus de 492 pieds de diamètre sont considérés comme dangereux, alors que cet astéroïde mesure entre 59 et 131 pieds de large, soit une taille similaire à celle d'une maison ou d'un petit avion.

Bien que les approches d’astéroïdes ne soient pas rares, des cas d’impacts ont récemment eu lieu. Le 15 février de cette année, un astéroïde de 1000 21 livres s'est transformé en une boule de feu atmosphérique et s'est brisé en morceaux à environ XNUMX milles au-dessus de la surface de la Terre. Cet événement a provoqué une forte explosion qui a été signalée par les habitants de la région de McAllen, au Texas.

Puis le 6 juillet, une femme d'un village d'Alsace, dans l'est de la France, a été frappée par un météore alors qu'elle était assise sur sa terrasse en train de déguster une tasse de café. Le météore a rebondi sur le toit avant de heurter sa poitrine. La femme a fait examiner la roche par un géologue qui a confirmé qu'il s'agissait bien d'une météorite venue de l'espace.

Alors que nous poursuivons notre exploration et notre enquête sur les astéroïdes, restons informés sur ces objets célestes et préparons-nous à tout impact potentiel qu’ils pourraient avoir à l’avenir.

