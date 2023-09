Astéroïdes : des jeux vidéo à la vraie vie

Les astéroïdes, tant dans la vie réelle que dans les jeux vidéo, font beaucoup de bruit ces derniers temps. Les joueurs du nouveau RPG en monde ouvert de Bethesda, Starfield, ont rapporté avoir été suivis par des astéroïdes partout où ils vont, même à la surface des planètes. Pendant ce temps, dans le cadre d’un autre développement réel, la NASA a mis en lumière un astéroïde qui passera aujourd’hui extrêmement près de la Terre.

L’astéroïde en question, nommé Asteroid 2023 SJ, devrait s’approcher le plus près de la Terre aujourd’hui, à une distance de 6.4 millions de kilomètres. Malgré cette distance apparemment grande, elle est en réalité assez courte en termes astronomiques. Se déplaçant à une vitesse de 59,348 118 kilomètres par heure, l’astéroïde ne présente aucune menace d’impact sur la surface de la Terre. En fait, il n’est même pas classé comme objet potentiellement dangereux en raison de sa taille relativement petite, estimée entre 265 et XNUMX pieds de large.

L'astéroïde 2023 SJ appartient au groupe Apollo des astéroïdes géocroiseurs, qui sont des roches spatiales traversant la Terre avec des axes semi-majeurs plus grands que celui de la Terre. Ce groupe doit son nom à l'astéroïde Apollo de 1862, découvert dans les années 1930.

Il est intéressant de noter que les scientifiques ont récemment découvert trois astéroïdes insaisissables cachés derrière les reflets du Soleil. L’un d’eux est le plus grand objet potentiellement dangereux pour la Terre découvert au cours des huit dernières années. Pour localiser et observer ces astéroïdes, les astronomes ont utilisé la caméra à énergie sombre (DECam) montée sur le télescope Victor M. Blanco de 4 mètres au Chili.

La recherche et le suivi des astéroïdes sont cruciaux pour prévenir les impacts potentiels, car ces roches spatiales peuvent constituer une menace pour la Terre. Bien que les risques de collision d’astéroïdes soient rares, leur taille et l’historique de leurs impacts en ont fait une source d’inquiétude au sein de la communauté scientifique. Dans la vie réelle comme dans le monde virtuel des jeux vidéo, les astéroïdes continuent de captiver notre imaginaire et de nous rappeler les merveilles et les risques de l’exploration spatiale.

