Victoire : les survivants du cancer bénéficient d’un accès aux essais cliniques près de chez eux

Steve Wadey et Marilyn De Haas, tous deux résidents de Stratford, Victoria, se sont récemment rencontrés alors qu'ils vivaient à moins d'un kilomètre l'un de l'autre. Ils partagent une expérience commune en tant que participants à un essai clinique sur le mélanome, l'un des cancers les plus mortels en Australie. Cependant, leur accès à ces essais a été très différent.

Steve, atteint d'un mélanome en 2015, a dû faire un aller-retour exténuant de 560 km jusqu'à The Alfred à Melbourne pendant près de six ans pour recevoir un traitement. La nature agressive de son cancer l'a amené à participer à plusieurs essais cliniques, avec son équipe de soins de l'hôpital Alfred qui lui a fourni un soutien inestimable.

En revanche, Marilyn, diagnostiquée il y a six mois, n'a pas eu à se déplacer jusqu'à Melbourne pour accéder à un essai clinique. Grâce au programme TrialHub, qui s'associe à des hôpitaux régionaux et ruraux pour rapprocher les essais cliniques des patients, les essais cliniques sont désormais disponibles au Latrobe Regional Health, à une heure de route de son domicile. Marilyn est la première participante locale à un essai clinique sur le mélanome dans la région et a répondu positivement au traitement de l'essai.

Le programme TrialHub, financé par le gouvernement fédéral, vise à réduire les déplacements et le fardeau mental des patients en offrant des possibilités de traitement plus près de chez eux. Latrobe Regional Health a bénéficié de ce partenariat en ouvrant 23 essais cliniques depuis 2019 et s'attend à une nouvelle expansion de ses capacités de recherche et d'essais cliniques à l'avenir.

Cet accès aux essais cliniques a eu un impact significatif sur la vie de Steve et de Marilyn. Steve, maintenant marié, père d'un enfant et menant une carrière réussie, attribue aux essais cliniques sa capacité à continuer à lutter contre son cancer. Marilyn, capable de vaquer à ses activités quotidiennes et même de planifier un voyage, est ravie de la réponse positive de son mélanome au traitement d'essai.

Le programme TrialHub ne se limite pas à Latrobe Regional Health, mais soutient également d'autres hôpitaux tels que Bendigo Health, Peninsula Health, Northern Health, Bass Coast Health et Mildura Public Base Hospital. Le programme pilote devrait s’achever en 2025, dans l’espoir de reproduire son succès dans tout le pays.

Sources: La Presse de Stratford