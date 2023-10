Une nouvelle recherche montre que la calotte glaciaire du Groenland risque d’atteindre un seuil critique

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature, la calotte glaciaire du Groenland approche d'un seuil critique qui pourrait déclencher une fonte incontrôlée. Cependant, l’étude suggère également que si les températures diminuent assez rapidement, la calotte glaciaire pourrait revenir à un état stable. Cela souligne l’importance de limiter le réchauffement climatique à 1.5 degré Celsius ou moins.

La calotte glaciaire du Groenland est l’un des nombreux points de basculement climatique potentiels qui inquiètent les scientifiques. Le franchissement de ce seuil, même temporairement, pourrait entraîner une élévation du niveau de la mer de plusieurs mètres. Cependant, l’étude indique qu’il pourrait y avoir une fenêtre d’environ 100 ans ou plus pour se refroidir et éviter des boucles de rétroaction irréversibles qui intensifieraient la fonte.

Même si la taille de la calotte glaciaire du Groenland donne à l’humanité un certain temps pour s’adapter, sa fonte complète entraînerait une élévation du niveau de la mer de plus de 7 mètres. Le remodelage des côtes et des sociétés se produirait sur des centaines, voire des milliers d’années. Il est donc urgent d’agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter le réchauffement climatique.

Les résultats de l’étude s’alignent sur des recherches et des modélisations antérieures de la calotte glaciaire du Groenland. Même en cas de dépassement temporaire de la température, la capacité de stabiliser et d’inverser rapidement les effets souligne l’importance de l’action climatique. Chaque dixième de degré compte pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atténuer les impacts de l’élévation du niveau de la mer.

La calotte glaciaire du Groenland perd constamment de la masse depuis 1998 en raison du vêlage des icebergs dans l'océan et de la fonte de la surface en été. Au cours des 20 dernières années, elle a perdu chaque seconde environ 3.4 piscines olympiques d'eau douce. Plus de 20 % de l’élévation mondiale du niveau de la mer depuis 2002 a été attribuée à la fonte des calottes glaciaires au Groenland.

Lutter dès maintenant contre le changement climatique contribuera à réduire les conséquences à long terme de l’élévation du niveau de la mer et à protéger les générations futures de l’érosion côtière, des inondations et d’autres problèmes associés.

– Auteur principal de l’étude : Nils Bochow, Université arctique de Norvège à Tromsø

– Professeur de recherche adjoint : Benjamin Keisling, Institut de géophysique de l’Université du Texas

– Scientifique principal adjoint : Twila Moon, National Snow and Ice Data Center du Colorado