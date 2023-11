Diffusion de particules réfléchissant la lumière du soleil dans l'atmosphère comme solution potentielle à la perte de glace en Antarctique

By

La diffusion de particules réfléchissant la lumière du soleil dans l'atmosphère pourrait être la clé pour ralentir la fonte rapide dans l'Antarctique occidental et atténuer le risque d'élévation catastrophique du niveau de la mer, selon une étude révolutionnaire menée par des chercheurs de l'Université d'Indiana. L'étude, qui examine l'impact potentiel de l'ingénierie climatique sur l'Antarctique, intervient à un moment où les scientifiques sont de plus en plus préoccupés par la fonte accélérée des glaces dans la région.

L’auteur principal de l’étude, Paul Goddard, souligne l’urgence de trouver des solutions : « Même si nous parvenons à limiter le réchauffement climatique à 1.5 degré Celsius, une élévation significative du niveau de la mer est inévitable. » Explorer des options permettant de réfléchir la lumière du soleil dans l’espace et de retarder les points de basculement climatique, tels que l’effondrement de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental, pourrait nous donner plus de temps pour relever les défis du changement climatique.

La recherche se concentre sur une technique d’ingénierie climatique connue sous le nom d’injection d’aérosols stratosphériques (SAI), qui consiste à libérer de grandes quantités de gouttelettes de soufre dans la stratosphère à l’aide d’avions. Cette approche vise à imiter l’effet de refroidissement provoqué par les éruptions volcaniques, qui peuvent durer des mois, voire des années.

L’étude a révélé que l’emplacement et la quantité d’aérosols libérés sont des facteurs cruciaux pour atténuer la perte de glace en Antarctique. La libération d'aérosols stratosphériques à plusieurs latitudes dans les régions tropicales et subtropicales, avec une plus grande importance dans l'hémisphère sud, s'avère être la stratégie la plus efficace pour préserver la glace terrestre en Antarctique. Cette méthode agit comme une barrière empêchant les eaux chaudes des océans d’atteindre les plates-formes de glace.

Bien que l'étude démontre les avantages potentiels des scénarios SAI, des recherches plus approfondies sont nécessaires pour quantifier la réduction réelle des taux de fusion. De plus, il est essentiel de prendre en compte les risques associés au SAI, tels que les changements dans les régimes de précipitations et le risque de rebond rapide de la température si le traitement est interrompu.

Les résultats fournissent des informations précieuses sur le débat plus large autour de l’ingénierie climatique et du refroidissement délibéré de la planète. Alors que les effets du changement climatique continuent de s’intensifier, il est crucial de comprendre les risques et les effets régionaux de ces techniques. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires avant que des décisions puissent être prises concernant la mise en œuvre d'une ISC ou de stratégies similaires.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu’est-ce que l’injection d’aérosols stratosphériques (SAI) ?

Le SAI est une technique d'ingénierie climatique qui consiste à libérer de grandes quantités de gouttelettes de soufre dans la stratosphère pour imiter l'effet de refroidissement provoqué par les éruptions volcaniques.

Comment SAI aide-t-il à préserver la glace terrestre en Antarctique ?

Lorsque les aérosols stratosphériques sont libérés à plusieurs latitudes dans les régions tropicales et subtropicales, en particulier dans l’hémisphère sud, ils agissent comme une barrière empêchant les eaux chaudes des océans d’atteindre les plates-formes de glace de l’Antarctique.

Quels sont les risques liés à l’injection d’aérosols stratosphériques ?

Les risques incluent des changements dans les régimes régionaux de précipitations et la possibilité d’un rebond rapide des températures mondiales aux niveaux d’avant l’ISC si le traitement est interrompu, ce que l’on appelle le « choc final ».

L’ingénierie climatique est-elle une solution viable au changement climatique ?

Bien que l’étude mette en lumière les avantages potentiels de l’ingénierie climatique, en particulier pour atténuer la perte de glace en Antarctique, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les risques et les effets régionaux avant que des décisions de mise en œuvre puissent être prises.