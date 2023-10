Des milliards en danger : le réchauffement climatique pourrait exposer les humains à une chaleur extrême

Une nouvelle étude menée par des chercheurs du Penn State College of Health and Human Development et du Purdue University College of Sciences a révélé que si les températures mondiales augmentent de 1°C ou plus, des milliards de personnes dans le monde seront exposées à une chaleur et une humidité extrêmes. cela dépassera les limites humaines en matière de refroidissement naturel. L'étude, publiée dans les Actes de l'Académie nationale des sciences, prévient qu'un réchauffement de la planète au-delà de 1.5°C par rapport aux niveaux préindustriels aura des effets dévastateurs sur la santé humaine à l'échelle mondiale.

Alors que le changement climatique continue de faire monter les températures, les gens seront confrontés à un risque accru de problèmes de santé liés à la chaleur, tels que les coups de chaleur et les crises cardiaques. Les chercheurs ont modélisé des augmentations de température allant de 1.5°C à 4°C pour identifier les zones où le réchauffement entraînerait des niveaux de chaleur et d'humidité dépassant les limites humaines. Les résultats indiquent que si les températures augmentent de 2°C, des régions comme le Pakistan, la vallée de l'Indus en Inde, l'est de la Chine et l'Afrique subsaharienne connaîtront de nombreuses heures de chaleur dépassant la tolérance humaine. Ces zones se trouvent également dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, ce qui rend difficile pour les résidents l'accès à la climatisation ou à d'autres moyens d'atténuer les effets de la chaleur extrême sur la santé.

Si les températures augmentent jusqu’à 3°C au-dessus des niveaux préindustriels, la côte est et le Midwest des États-Unis, l’Amérique du Sud et l’Australie connaîtront également une chaleur et une humidité extrêmes. Même si les États-Unis ne sont peut-être pas confrontés au même niveau d’impact que d’autres régions, les chercheurs préviennent que les modèles utilisés dans l’étude ne tiennent pas compte des événements météorologiques les plus graves et les plus inhabituels.

L’étude met en évidence l’importance de la collaboration entre les climatologues et les experts en physiologie humaine pour comprendre les manières complexes dont le changement climatique affecte la santé humaine. Les chercheurs soulignent que relever les défis posés par la hausse des températures nécessite une action collective et le développement de solutions capables de protéger le bien-être des personnes face à une chaleur extrême.

Source : Actes de la National Academy of Sciences (Aucune URL spécifique fournie)