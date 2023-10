Blanchiment profond des coraux dans l’océan Indien : un avertissement sévère sur les impacts du changement climatique

Les scientifiques ont fait une découverte alarmante du blanchissement profond des coraux dans l’océan Indien, remettant en question les croyances antérieures sur la résilience des coraux et mettant en évidence les impacts plus larges du changement climatique sur les écosystèmes marins. Cette découverte révolutionnaire révèle les preuves les plus profondes du blanchissement des récifs coralliens, les dommages se produisant à plus de 90 mètres (300 pieds) sous la surface de l'océan.

Les dégâts coralliens, attribués à une augmentation de 30 % de la température de la mer provoquée par le dipôle de l'océan Indien, ont touché jusqu'à 80 % des récifs dans certaines parties des fonds marins. Auparavant, on pensait que ces profondeurs étaient résilientes au réchauffement des océans. Cependant, cette découverte constitue un avertissement sévère quant aux dommages causés par la hausse des températures des océans et aux dommages cachés infligés au monde naturel en raison du changement climatique.

Des chercheurs de l'Université de Plymouth, qui ont publié leur étude dans Nature Communications, ont utilisé des caméras sous-marines pour transmettre des images en direct sur leur navire de recherche. Ces images ont donné un premier aperçu de coraux blanchis. Il est intéressant de noter que, alors que les récifs les plus profonds subissaient un blanchissement, les récifs des eaux peu profondes ne présentaient aucun signe de dommage.

L'équipe de recherche de l'Université de Plymouth étudie de manière approfondie le centre de l'océan Indien depuis plus d'une décennie, en utilisant diverses méthodes pour surveiller et comprendre l'océanographie et la vie uniques de la région. Les premières preuves de dommages aux coraux ont été observées lors d’une croisière de recherche en novembre 2019, au cours de laquelle des véhicules sous-marins télécommandés équipés de caméras ont été utilisés.

Une analyse plus approfondie des données recueillies au cours de la campagne de recherche et de la surveillance par satellite des conditions et des températures des océans a révélé que si les températures en surface ont à peine changé, les températures sous la surface ont augmenté de manière significative. Cet approfondissement de la thermocline, provoqué par un équivalent régional amplifié d’El Niño, fut finalement la cause sous-jacente du blanchissement des coraux.

Les implications de cette recherche sont considérables. Il démontre la vulnérabilité des écosystèmes coralliens mésophotiques au stress thermique et fournit de nouvelles preuves de l’impact du changement climatique sur notre océan. Le blanchissement croissant des coraux mésophotiques entraînera la mortalité des coraux, la perte de biodiversité et une réduction des services écosystémiques essentiels fournis par ces récifs.

Bien que certaines parties du récif touché aient montré des signes de rétablissement, la surveillance continue des fonds marins dans les profondeurs océaniques est cruciale. Il est important de reconnaître que les coraux des eaux peu profondes subissent également des dommages plus fréquents et plus graves, et l’hypothèse selon laquelle les coraux mésophotiques compenseraient cela est désormais discutable. Les coraux des eaux profondes restant largement sous-étudiés, il est plausible que des incidents de blanchissement similaires passent inaperçus sur la planète.

L’océanographie des régions est impactée par des cycles naturels amplifiés par le changement climatique. L’influence combinée d’El Nino et du dipôle de l’océan Indien a de graves conséquences dans le centre de l’océan Indien. Relever ces défis et améliorer notre compréhension des écosystèmes coralliens des eaux profondes est essentiel pour atténuer les effets dévastateurs du changement climatique sur notre monde.

Sources:

– Université de Plymouth

– Communication Nature