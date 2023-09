Une étude prédit une extinction massive des mammifères dans 250 millions d'années à cause du réchauffement climatique

Une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Geoscience prévient que les mammifères, y compris les humains, risquent de disparaître d'ici environ 250 millions d'années en raison d'un réchauffement climatique sans précédent. La recherche suggère que les continents du monde finiront par fusionner à nouveau pour former un supercontinent appelé Pangea Ultima, qui sera ultra chaud, sec et inhospitalier. Des scientifiques de l'Université de Bristol ont effectué des simulations sur ordinateur pour projeter les futures températures mondiales à mesure que le soleil deviendra plus brillant et émettra plus d'énergie.

Outre l'augmentation de la luminosité solaire, le mouvement des plaques tectoniques terrestres devrait entraîner la formation d'un autre supercontinent, entraînant des éruptions volcaniques plus fréquentes et des rejets importants de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Cela contribuerait encore davantage au réchauffement climatique. Même si les mammifères ont été capables de survivre à des conditions météorologiques extrêmes dans le passé, leur incapacité à tolérer une chaleur excessive et prolongée rend la Terre insurmontable pour eux.

Selon l'auteur principal de l'étude, Alexander Farnsworth, le supercontinent nouvellement formé créerait un « triple coup dur » : une augmentation de la chaleur due à l'effet de continentalité, un soleil plus chaud et des niveaux plus élevés de CO2 dans l'atmosphère. Le résultat serait une planète essentiellement hostile, manquant de nourriture et de sources d’eau pour les mammifères. Des températures élevées et généralisées, avec des températures extrêmes quotidiennes comprises entre 40 et 50 degrés Celsius et des niveaux d'humidité élevés, empêcheraient les mammifères, y compris les humains, de refroidir leur corps et de survivre.

Les simulations du superordinateur indiquent que la planète pourrait rester habitable jusqu'à la formation du supercontinent dans un avenir lointain, mais que seulement 8 à 16 % de la masse continentale de la Terre serait habitable pour les mammifères. L’étude a utilisé des modèles climatiques pour simuler les tendances de la température, du vent, de la pluie et de l’humidité pour le supercontinent projeté, ainsi que des modèles de mouvement des plaques tectoniques, de chimie des océans et de biologie pour prédire les niveaux futurs de dioxyde de carbone.

Cependant, l’étude souligne l’importance de s’attaquer à la crise climatique mondiale actuelle résultant des émissions humaines de gaz à effet de serre. Les chercheurs soulignent la nécessité d’atteindre dès que possible des émissions nettes nulles pour éviter la chaleur extrême qui est déjà préjudiciable à la santé humaine. Ils préviennent également que les niveaux de dioxyde de carbone pourraient doubler dans un avenir lointain si la combustion de combustibles fossiles se poursuit. De plus, les résultats pourraient avoir des implications pour la recherche d’autres planètes habitables, suggérant que la disposition des masses continentales pourrait jouer un rôle important dans la détermination de leur habitabilité potentielle.

