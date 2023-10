L'impact du changement climatique sur le bruit océanique

Une étude récente suggère que le changement climatique rendra certaines parties de l’océan plus bruyantes, même avec des efforts visant à réduire les émissions de carbone. L’augmentation de la pollution sonore dans les océans a commencé pendant la révolution industrielle et est causée par diverses activités humaines telles que le trafic maritime, l’exploration sismique et le forage pétrolier. L'étude, menée par des chercheurs de l'Institut royal néerlandais de recherche maritime, se concentre sur l'impact du changement climatique sur le paysage sonore marin, en particulier dans les océans Atlantique Nord et Arctique.

Les chercheurs ont découvert que la température et le pH de l’eau de mer affectent la propagation du son. Alors que l’acidification des océans due à l’absorption accrue du dioxyde de carbone tend à diminuer l’absorption des sons de basse fréquence, le principal effet sur le bruit océanique provient des changements de température des océans. En modélisant la propagation du son selon différents scénarios d’émissions de carbone, l’étude prédit une augmentation du bruit sous-marin de 7 décibels si des émissions modérées de carbone se poursuivent dans l’océan Atlantique Nord.

Cette augmentation du bruit est attribuée à un « canal sonore » qui se forme à mesure que le changement climatique modifie la stratification de l’océan, entraînant des eaux de surface plus froides. L’océan Atlantique Nord, en particulier, connaîtra l’ouverture de ce canal sonore, permettant aux sons de voyager beaucoup plus loin. On s’attend à ce que cela ait un impact significatif sur les espèces marines qui dépendent du son pour communiquer, s’accoupler et chasser, les mammifères marins, en particulier les baleines, étant les plus touchés.

Il est intéressant de noter que les chercheurs ont également découvert que cet océan plus bruyant se produira quel que soit le niveau d’émission de carbone au cours des décennies à venir. Même avec les efforts visant à limiter les émissions de carbone, les changements dans le bruit océanique sont inévitables. Cependant, l’ampleur de l’impact sur les espèces marines est encore à l’étude.

Sources:

– Possenti L. et al. « Prédire la contribution du changement climatique à la propagation du son sous-marin dans l'Atlantique Nord. » PeerJ 2023.