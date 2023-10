L’importance d’étudier les courants océaniques depuis l’espace

Résumé:

L’étude de l’océan depuis l’espace est devenue de plus en plus importante pour comprendre l’impact du changement climatique sur notre planète. La NASA et le CNES ont récemment lancé la mission Surface Water and Ocean Topography (SWOT), qui permettra aux scientifiques de mieux visualiser la surface des océans et de révéler des informations cruciales sur les courants océaniques. Ces courants jouent un rôle important dans les conditions météorologiques et le climat. Pour tirer le meilleur parti des observations satellitaires, les chercheurs effectuent un voyage en mer à bord du RV Investigator pour recueillir des données océaniques essentielles sous la trajectoire du satellite.

Le réseau mondial des courants océaniques est perturbé par le changement climatique. La profonde « circulation de renversement » qui transporte le carbone, la chaleur, l’oxygène et les nutriments autour de la planète a ralenti, tandis que les courants de surface sont devenus plus énergétiques. Les courants de frontière occidentale, tels que le Gulf Stream et le courant est-australien, connaissent des changements importants et sont devenus des points chauds du réchauffement des océans. Ces changements dans les courants peuvent avoir un impact sur les conditions météorologiques et les écosystèmes marins, affectant potentiellement la vie de millions de personnes.

La mission satellite SWOT fournira aux chercheurs des mesures précises de la hauteur de la surface de la mer, qui pourront être utilisées pour estimer les courants océaniques. En analysant les variations de hauteur de la surface de la mer, les scientifiques peuvent déterminer les différences de pression et la déviation des courants océaniques provoquées par la force de Coriolis. Ce nouvel outil permettra une surveillance plus détaillée des changements dans les courants océaniques.

Pour valider les mesures satellitaires, les scientifiques effectuent un voyage de 24 jours à bord du RV Investigator. À l'aide d'équipements scientifiques de pointe, ils étudieront la dynamique océanique au large de la côte sud-est de l'Australie et mesureront en temps réel le mouvement des courants à la surface de l'océan. Cet effort de collaboration vise à améliorer les prévisions météorologiques et l'évaluation des risques climatiques en collectant des données d'observation sous la trajectoire du satellite.

L'étude de l'océan depuis l'espace, en mer et sur le terrain de jeu permet aux scientifiques de mieux comprendre comment nos océans évoluent et leurs implications pour notre planète.

