Surveiller l'océan depuis l'espace pour comprendre le changement climatique

La mission satellite SWOT (Surface Water and Ocean Topography), lancée par la NASA et le CNES, vise à fournir aux scientifiques une vision plus complète de la surface des océans de la Terre. Cette mission contribuera à révéler des informations cruciales sur les courants océaniques, qui jouent un rôle essentiel dans les régimes météorologiques et le changement climatique. Pour tirer le meilleur parti des observations satellitaires, les scientifiques doivent les comparer avec des mesures prises au niveau de la surface. Pour recueillir ces données océaniques essentielles, une équipe de plus de 60 scientifiques, membres du personnel de soutien et membres d'équipage embarqueront pour un voyage de 24 jours à bord du RV Investigator, le navire amiral national australien pour la recherche sur les océans en eaux bleues.

Le changement climatique perturbe le réseau mondial des courants océaniques. La profonde « circulation de renversement », responsable du transport du carbone, de la chaleur, de l’oxygène et des nutriments à travers la planète, ralentit. Pendant ce temps, les courants océaniques de surface deviennent plus énergiques et les courants de frontière ouest, comme le Gulf Stream et le courant est-australien, subissent des changements spectaculaires. Ces courants transportent la chaleur des tropiques vers les pôles et se réchauffent deux à trois fois plus vite que la moyenne mondiale. À mesure que ces courants se déstabiliseront, ils auront des impacts importants sur les conditions météorologiques locales et les écosystèmes marins.

La mission satellite SWOT utilisera des mesures précises de la surface de la mer pour surveiller les changements dans les courants océaniques. En cartographiant les variations de hauteur de la surface de la mer, les scientifiques peuvent estimer le flux des courants en dessous. Ces variations, même si elles sont inférieures à un mètre de hauteur sur des centaines de kilomètres, créent des différences de pression qui se traduisent par un mouvement de l'eau. La force de Coriolis, qui dévie les courants océaniques vers la droite dans l’hémisphère nord et vers la gauche dans l’hémisphère sud, équilibre cette différence de pression.

Au cours du voyage, les scientifiques utiliseront l'équipement scientifique avancé du RV Investigator, notamment des bouées et des dériveurs suivis par satellite, pour étudier la dynamique océanique au large de la côte sud-est de l'Australie. Ces données seront utilisées pour valider les mesures satellitaires, améliorer les prévisions météorologiques et faciliter l'évaluation et la prévision des risques climatiques. Ce n’est qu’en combinant les observations satellitaires avec les mesures au niveau de la surface que nous pourrons véritablement comprendre l’évolution de nos océans et leur impact sur nos vies.

Sources:

- La conversation