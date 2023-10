L’importance de surveiller les courants océaniques depuis l’espace

La surveillance de la surface des océans et des courants depuis l'espace devient de plus en plus importante à mesure que la planète se réchauffe. La mission Surface Water and Ocean Topography (SWOT), lancée par la NASA et le CNES, permettra aux scientifiques de mieux comprendre la surface de l'océan et son rôle crucial dans la météo et le climat. Cependant, afin de tirer le meilleur parti des observations satellitaires, il est nécessaire de les comparer avec des mesures réalisées au niveau de la surface. Pour recueillir des données océaniques essentielles sous la trajectoire du satellite, les chercheurs partent en mer à bord du RV Investigator, un navire de recherche à la pointe de la technologie.

Le réseau mondial des courants océaniques est perturbé par le changement climatique. La « circulation de renversement » profonde qui transporte le carbone, la chaleur, l’oxygène et les nutriments ralentit, tandis que les courants océaniques de surface deviennent plus énergiques. Les rivières d’eau de mer rapides et étroites, connues sous le nom de courants de frontière ouest, connaissent également des changements spectaculaires. Ces courants sont responsables du transport de la chaleur des tropiques vers les pôles et se réchauffent deux à trois fois plus vite que la moyenne mondiale au cours des dernières décennies. La déstabilisation de ces courants aura des impacts significatifs sur les conditions météorologiques locales et les écosystèmes marins, affectant des millions de personnes.

La mission satellite SWOT fournira aux chercheurs des mesures précises de la surface de la mer, leur permettant d’estimer les courants océaniques circulant en dessous. En mesurant la hauteur de la surface de la mer et en utilisant la force de Coriolis, les océanographes seront en mesure de révéler les courants océaniques avec plus de détails que jamais. Cependant, pour bien comprendre et valider les mesures satellitaires, il est nécessaire de les comparer avec les observations réalisées sur Terre.

Un voyage à bord du RV Investigator étudiera la dynamique des océans au large de la côte sud-est de l'Australie, en utilisant des équipements scientifiques tels que des bouées flottantes et des dériveurs pour mesurer le mouvement des courants en temps réel. Cet effort de collaboration des scientifiques du monde entier contribuera à améliorer les prévisions météorologiques, l’évaluation des risques climatiques et les prévisions. Grâce à une combinaison d’observations spatiales, de données collectées en mer et de compréhension de la physique des terrains de jeu, les chercheurs visent à mieux comprendre l’évolution de nos océans.

