Les algues découvrent un mécanisme d'adaptation au changement climatique

Des chercheurs de l'Université d'East Anglia ont fait une découverte passionnante : les algues, un élément crucial de l'écosystème océanique, ont développé un mécanisme d'adaptation pour faire face aux effets du changement climatique. Les algues, également connues sous le nom de phytoplancton eucaryote ou microalgues, sont responsables du soutien du plus grand réseau alimentaire sur Terre et sont essentielles pour extraire le CO2 de l'atmosphère et produire de l'oxygène. L’étude, dirigée par le professeur Thomas Mock, a révélé que ces microalgues se sont adaptées au manque de nutriments, qui devrait augmenter en raison de la hausse des températures des océans.

La machinerie cellulaire utilisée par les algues pour produire de la nourriture et capter le CO2 nécessite une quantité importante de fer. Cependant, environ 35 % de la surface des océans ne contient pas suffisamment de fer pour favoriser la croissance des algues. Sans suffisamment de fer, la productivité des algues est réduite, tout comme les cultures sur des terres dépourvues des nutriments nécessaires. Alors que le réchauffement climatique entraîne un réchauffement des eaux de surface et une réduction du mélange des nutriments, les algues devraient mourir de faim et produire moins de nourriture, ce qui entraînerait une diminution de l’absorption du CO2 de l’atmosphère.

Cependant, l’équipe de recherche a découvert que les algues ont développé une machinerie cellulaire supplémentaire qui leur permet d’utiliser la lumière du soleil pour croître sans dépendre du fer. Au lieu d’utiliser des protéines photosynthétiques dépendantes du fer, les algues utilisent une protéine membranaire sensible à la lumière appelée rhodopsine, qui pompe les protons à travers les membranes et permet la synthèse d’ATP. Ce mécanisme alternatif permet aux algues de prospérer dans les océans de surface pauvres en nutriments et suggère qu'elles pourraient être capables de faire face aux effets du réchauffement climatique.

Les implications de cette découverte sont importantes. Non seulement cela met en lumière la façon dont les algues s’adaptent aux conditions environnementales changeantes, mais cela ouvre également des possibilités d’applications biotechnologiques. Cette machinerie cellulaire pourrait potentiellement être utilisée pour améliorer la productivité des cultures qui ont besoin de fer pour croître. De plus, il pourrait être utilisé en biotechnologie pour améliorer la productivité d’autres microbes qui ne peuvent pas utiliser la lumière, comme la levure, pour la production de diverses substances, notamment l’insuline, les antibiotiques, les enzymes, les antiviraux et les biocarburants.

Globalement, ces recherches sont porteuses d’espoir quant à la résilience des écosystèmes océaniques face au changement climatique. Il souligne également l’importance des océans pour la survie des humains et de toute vie sur Terre.

Source : Université d’East Anglia