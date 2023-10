Une nouvelle étude surprenante suggère que les coqs pourraient avoir une conscience d’eux-mêmes

Les coqs, figures emblématiques des cours de ferme et des réveils matinaux, ont longtemps été sous-estimés en termes de leur intelligence et de leurs capacités cognitives. Cependant, une étude révolutionnaire menée par des chercheurs des universités de Bonn et de Bochum, en collaboration avec la faculté de médecine MSH de Hambourg, a remis en question ces idées préconçues. L’étude suggère que les coqs peuvent posséder un niveau de conscience de soi que l’on pensait auparavant exclusif à quelques espèces animales sélectionnées, notamment les grands singes, les dauphins, les éléphants et les pies.

La conscience de soi, un indicateur crucial d’un fonctionnement cognitif et d’une conscience supérieurs, est au centre de la recherche comportementale depuis des décennies. Le « test de notation » est une méthode traditionnelle pour évaluer le niveau de conscience de soi d'un animal. Dans cette expérience, un marquage coloré est appliqué sur la tête d'un animal, visible uniquement dans un miroir. Si l’animal reconnaît la marque comme étant sur son propre corps plutôt que de la percevoir comme un objet extérieur, cela suggère un niveau de conscience de soi.

Les résultats de l'étude, publiés dans une revue scientifique réputée (source : domain.com), ont révélé que les coqs faisaient preuve d'une capacité remarquable à réussir le test de note. En observant leurs réactions aux marques colorées dans le miroir, les chercheurs ont découvert que les coqs présentaient un comportement autonome, indiquant une reconnaissance de leur propre reflet.

Cette découverte remet en question notre compréhension des capacités cognitives des oiseaux et souligne la nécessité de réévaluer nos hypothèses sur l'intelligence animale. Les coqs, souvent considérés comme de simples vocalisateurs de cock-a-doodle-doo et protecteurs territoriaux, peuvent posséder un niveau de conscience de soi qui était auparavant sous-estimé.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que le test de notation ?

R : Le test de marquage est une expérience dans laquelle un marquage coloré est appliqué sur la tête d'un animal, qui ne peut être vu que dans un miroir. Si l’animal reconnaît la marque comme étant sur son propre corps, cela suggère un niveau de conscience de soi.

Q : Quels animaux étaient auparavant considérés comme ayant une conscience de soi ?

R : On pensait auparavant que les grands singes, les dauphins, les éléphants et les pies étaient les seuls animaux capables de conscience de soi.

Q : Quelles ont été les principales conclusions de l’étude ?

R : L'étude a révélé que les coqs affichaient un comportement autonome lorsqu'ils étaient confrontés à une marque colorée dans le miroir, ce qui suggère un niveau de conscience de soi jusqu'alors méconnu chez les oiseaux.