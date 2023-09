Des chercheurs développent un film biosourcé à partir de déchets de bois pour des revêtements antibuée et antireflet

By

Des chercheurs de l'Université Aalto ont fait une découverte révolutionnaire en transformant les déchets de bois en un film transparent d'origine biologique qui peut être utilisé comme revêtement antibuée ou antireflet sur les vitres ou les vitres des véhicules. Cette méthode innovante offre non seulement une alternative écologique aux matériaux synthétiques, mais convertit également les déchets en un précieux puits de carbone.

Dans l’industrie du papier et de la pâte à papier, la lignine, en raison de son abondance et des difficultés de transformation, est généralement brûlée pour générer de la chaleur. Cependant, les chercheurs ont désormais réussi à développer des nanoparticules de lignine pour des revêtements antibuée qui peuvent également être des films transparents.

La technique consiste à optimiser le processus d’estérification de la lignine acétylée, ne nécessitant que quelques minutes à une température relativement basse de 60 °C. Les nanoparticules de lignine résultantes possédaient des propriétés inattendues, telles que la capacité de créer des films photoniques. En ajustant l’épaisseur et en utilisant des films multicouches, les chercheurs ont pu générer des matériaux avec différentes couleurs structurelles.

Le Dr Alexander Henn, auteur principal de l'étude et doctorant à l'Université Aalto, a souligné l'importance de la collaboration dans la recherche. Réalisé en équipe, le projet a impliqué des experts possédant des connaissances diverses en chimie de la lignine, en phénomènes photoniques, en analyse technico-économique, etc.

L'évaluation de faisabilité a indiqué que la réaction d'estérification est facile à réaliser et donne des résultats élevés, ce qui suggère que cette méthode pourrait être étendue à la production industrielle. La création de produits à base de lignine présente non seulement un potentiel de valeur commerciale, mais peut également contribuer à la séquestration du carbone et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles.

Cette recherche révolutionnaire faisait partie de FinnCERES, le centre phare de recherche sur la bioéconomie des matériaux financé par l'Académie de Finlande. L'étude a été publiée dans Chemical Engineering.

