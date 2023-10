Une neige propre contribue à réduire le déclin futur du manteau neigeux en haute montagne, selon une étude

Une nouvelle étude révèle que même si le futur manteau neigeux dans les hautes montagnes, comme l'Himalaya, devrait diminuer en raison de la hausse des températures, la présence de neige propre peut contribuer à réduire ce déclin. Les recherches menées par des scientifiques du Laboratoire national du nord-ouest du Pacifique du ministère de l'Énergie suggèrent que la réduction du manteau neigeux pourrait être moins sévère que prévu, apportant un certain soulagement aux communautés qui dépendent de la fonte des neiges pour leur approvisionnement en eau, leur production alimentaire et leurs loisirs hivernaux.

L’étude prend en compte divers facteurs qui affectent le manteau neigeux, tels que le réchauffement des températures, la pollution, la poussière et la forme des grains de neige. Les particules sombres, comme la pollution et la poussière, ont un impact significatif sur la vitesse de fonte des neiges. Ces particules absorbent plus de lumière solaire que la neige pure, ce qui entraîne un réchauffement accru et une fonte accélérée. Les résultats soulignent l’importance de réduire la pollution et les activités humaines qui contribuent à la présence de particules sombres dans la neige.

On estime qu’environ 2 milliards de personnes dépendent de la fonte des neiges au printemps et en été dans les montagnes pour leurs besoins en eau. Une fonte des neiges plus rapide ou plus précoce pourrait avoir des conséquences néfastes telles que des crues de rivières au printemps et une pénurie d’eau à la fin de l’été, affectant l’agriculture et le bien-être général de millions de personnes.

L’étude souligne que toutes les neiges ne sont pas identiques. La présence de neige propre, qui reflète un pourcentage plus élevé de lumière solaire, peut aider à atténuer l’impact de la hausse des températures sur le manteau neigeux. La recherche suggère que l’on peut s’attendre à une neige plus propre à l’avenir grâce à la réduction de la pollution et de la combustion du bois.

Cette étude met en lumière la question critique du futur manteau neigeux et offre une perspective plus optimiste. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre la relation complexe entre le déclin du manteau neigeux et divers facteurs contributifs. Les résultats soulignent le besoin urgent de lutter contre le changement climatique et de réduire la pollution afin de protéger les précieuses ressources en eau dérivées de la fonte des neiges dans les montagnes.

