Un air plus pur dans les hautes montagnes d’Asie entraîne un temps plus humide, selon une étude

Une étude récente publiée dans Nature a révélé qu'un air plus pur dans les hautes montagnes d'Asie (HMA) devrait entraîner un temps plus humide dans la région. HMA, qui abrite le plateau tibétain et les chaînes de montagnes environnantes, contient la troisième plus grande quantité de glace glaciaire au monde et constitue une source d'eau vitale pour près de 2 milliards de personnes. Cependant, au cours des dernières décennies, on a observé une tendance dipolaire des précipitations HMA, avec une augmentation au nord et une diminution au sud-est.

L'étude, menée par une équipe de chercheurs de l'Institut de physique atmosphérique de l'Académie chinoise des sciences, du Laboratoire national du nord-ouest du Pacifique aux États-Unis, de l'Institut Max Planck de météorologie en Allemagne et de l'Université océanique de Chine, visait à découvrir les mécanismes à l’origine de ces modifications des précipitations. Ils ont constaté que les émissions inégales d’aérosols anthropiques en Eurasie ont affaibli le courant-jet et renforcé le modèle de précipitations associé à l’ouest.

Il est intéressant de noter que les chercheurs prédisent également que, grâce aux mesures de contrôle de la pollution atmosphérique, la région himalayenne actuellement asséchée passera à des conditions plus humides d’ici les années 2040 selon des scénarios d’émissions de gaz à effet de serre moyens à élevés. Cette transition est principalement déterminée par les changements dans les émissions d’aérosols anthropiques.

L’étude souligne l’importance de comprendre l’impact de la réduction des aérosols sur le climat et les ressources en eau de la HMA. Les changements dans les régimes de précipitations à l’avenir ajouteront de la complexité aux projections concernant les ressources en eau de la HMA. Cette recherche fournit des informations précieuses aux décideurs politiques et aux parties prenantes de la région qui sont chargées de gérer les ressources en eau et d'assurer la sécurité de l'eau pour la population.

Source : Nature, Académie chinoise des sciences