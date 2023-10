Une nouvelle découverte : le complexe CLAMP joue un rôle crucial dans l’invasion des parasites apicomplexes

Les parasites apicomplexes, responsables de toute une série de maladies graves, notamment le paludisme, la toxoplasmose et la cryptosporidiose, infectent des millions de personnes chaque année. Comprendre comment ces parasites envahissent les cellules hôtes est crucial pour le développement de vaccins et de médicaments efficaces. Des recherches récentes menées par Sebastian Lourido et son équipe du Whitehead Institute ont identifié un complexe de trois protéines – CLAMP, CLIP et SPATR – qui joue un rôle clé dans le processus d'invasion.

Avant d’envahir une nouvelle cellule, les parasites apicomplexes stockent des molécules dans des organites spécialisés appelés rhoptries. Le complexe CLAMP déclenche la libération de ces molécules, permettant aux parasites de pénétrer dans de nouvelles cellules. Notamment, le complexe se trouve chez toutes les espèces apicomplexes mais pas chez les humains ou d’autres mammifères, ce qui en fait une cible attrayante pour le développement de médicaments et de vaccins. L'inhibition du complexe CLAMP pourrait empêcher les parasites d'envahir les cellules sans affecter la machinerie cellulaire de l'hôte. De plus, une partie du complexe CLAMP est accessible aux anticorps ou à d’autres interventions thérapeutiques.

Les co-premiers auteurs Saima Sidik et Dylan Valleau ont mené des recherches plus approfondies sur le complexe CLAMP, révélant sa composition structurelle et mettant en lumière son rôle dans l'invasion. Ils ont découvert que CLAMP forme un complexe avec SPATR et CLIP, qui se trouvent dans un autre conteneur appelé micronèmes. Le contenu en micronèmes aide les parasites à voyager entre les cellules hôtes, tandis que le contenu en rhoptry facilite l'invasion.

Sans le complexe CLAMP, les parasites peuvent toujours s'attacher aux cellules hôtes mais ne peuvent pas déclencher l'invasion en expulsant le contenu du rhoptry. Comprendre la structure et la fonction du complexe CLAMP fournit des informations précieuses pour le développement de nouveaux traitements et mesures préventives. De futures études pourraient explorer le potentiel de cibler le complexe pour les stratégies vaccinales.

